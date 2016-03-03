کره شمالی چندین موشک کوتاه برد در آبهای شرقی خود شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گارردین، کره شمالی در پی تصویب قطعنامه جدید علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل چندین موشک کوتاه برد به سمت آبهای شرقی این کشور شلیک کرد.

سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت این موشک ها از سواحل شهر «ونسام» در آبهای شرقی کره شمالی شلیک شده اند.

برد موشک های شلیک شده ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر بوده اند.

وزارت خارجه آمریکا هم اعلام داشته است وضعیت را زیر نظر دارد.

روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل با اجماع تحریم های بی سابققه ای را در دو دهه گذشته علیه کره شمالی به خاطر آزمایش موشکی و هسته ای ااین کشور وضع کرد.