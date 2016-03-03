۲۰۰ هزار اصله نهال رایگان در گیلان توزیع می شود

داوود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته منابع طبیعی اظهار کرد: در راستای صیانت و حفظ عرصه های منابع طبیعی در استان، همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی تعداد یک میلیون اصله نهال تولید شده در سراسر گیلان کاشته می شود.

وی ادامه داد: ۲۰۰ هزار اصله از این تعداد نهال تولید شده به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و مابقی نهال ها به صورت مشارکتی در عرصه های منابع طبیعی استان کاشته می شوند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان افزود: ۹۹ درصد این نهال ها از گونه های غیر مثمر بوده و یک درصد مابقی درخت گردو است که در اختیار مردم قرار می گیرد.

زارع همچنین به کاشت مشارکتی نهال در هفته منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: از ۸۰۰ هزار نهال در نظر گرفته شده، ۶۸۰ هکتار از عرصه های طبیعی در شهرستان های سیاهکل (۸۰ هکتار)، رودبار (۵۰۰ هکتار) و رشت (۱۰۰ هکتار) به صورت مشارکتی نهال کاری می شوند.

وی تصریح کرد: همچنین در شهرستان های تالش، رودسر و فومن نیز در قالب طرح های جنگلداری، کاشت نهال صورت می گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان اعلام کرد: شهروندان در سراسر گیلان که تمایل به دریافت نهال رایگان دارند می توانند با حضور در مصلاهای نمازجمعه شهرستان در روز ۲۱ اسفند ماه، نسبت به دریافت نهال رایگان اقدام کنند.

۱۵ تا ۲۲ اسفند که با روز درختکاری در ۱۵ اسفند آغاز می شود، هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.