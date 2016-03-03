مشارکت بخش خصوصی برای تحقق صادرات یک میلیارد دلاری صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق در مراسم افتتاح نمایشگاه «سلام» که به ارائه آثار فاخر صنایع دستی در هتل پارسیان آزادی می‌پردازد، گفت: موسسه «سلام» برنامه بسیار خوبی تدارک دیده، این یک نمایشگاه نیست بلکه یک موزه فاخر است و ای کاش فضایی وجود داشت تا این آثار به صورت دائم در آن فضا به نمایش گذاشته می‌شد.

معاون صنایع دستی کشور به ضرورت وجود ۱۰۰ واحد بزرگ تجاری در زمینه صنایع دستی اشاره و بیان کرد: ما برای رسیدن به اهداف بلند خود در زمینه صنایع دستی و داشتن یک میلیارد دلار صادرات در این زمینه، به ۱۰۰ موسسه بزرگ تجاری نیاز داریم؛ در حالی که تعداد موسسه‌ها و واحدهای بزرگ تجاری ما به کمتر از ۱۰ واحد می‌رسد، بنابراین ما وظیفه داریم از شرکت‌هایی چون مجتمع سلام حمایت کنیم و تعداد این موسسه‌ها را گسترش دهیم.

نامور مطلق به اتفاقات پس از برجام اشاره کرد و افزود: ما بازارهای خود را با کم‌تدبیری یا بی‌تدبیری مسئولان دولت گذشته از دست داده‌ایم. برجام امید تازه‌ای دمیده و ما باید از این امکان بهره ببریم. حالا که محدودیت‌ها بسیار کم شده و ما مشکل قانونی در زمینه صادرات صنایع دستی نداریم، باید مسیر تجارت و صادرات صنایع دستی را گسترش دهیم؛ چرا که تجارت صنایع دستی هم ارز آور است و هم به صادرات فرهنگ و هویت ما می‌انجامد.

در این مراسم از هنرمندان برجسته صنایع دستی در رشته‌های مختلف تقدیر شد.

«علی ظریفی» هنرمند قلم‌زن که دارای نشان درجه یک هنری است مورد تقدیر قرار گرفت. او در توضیح سه حرفی که واژه هنر را می‌سازد، گفت: «هـ» به معنی هستی، «ن» به معنی نیستی و «ر» به معنی رهایی است.

از «مهرداد صدری» و «رضا بدرالسماء» هنرمندان نگارگر و همچنین از «زینب‌السادات امامی» هنرمند فعال در زمینه سوخت‌نگاری و «کیقباد بذرافشان» هنرمند فعال در زمینه مشبک روی فلز تقدیر شد.

«نصرالله افجه‌ای» هنرمند برجسته در زمینه نقاشی خط و خوشنویسی هم مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

افجه‌ای همچنین صنعت و هنر را جدای از یکدیگر دانست و افزود: صنعت می‌تواند هنری باشد، اما هنر نمی‌تواند صنعتی باشد. امروز ابزارهایی برای پیشرفت هنر در نظر گرفته شده که باید مراقب باشیم این ابزارها هنر را به صنعت تبدیل نکنند.

این هنرمند خوشنویس همچنین بیان کرد: هنرمندان باید مراقب باشند اتفاقی که در زمینه صنایع دستی افتاد، در زمینه خوشنویسی و نقاشی خط تکرار نشود. صنایع دستی ما از اصالت و وجاهتی برخوردار است. ما صنایع دستی چین را می‌توانیم از پکن و شانگهای خریداری کنیم. اما صنایع دستی اصفهان در کل دنیا شناخته شده و برجسته است، همان‌طور که اصفهان شهر متفاوتی در این زمینه به شمار می‌آید، پس زنده باد ایران، زنده باد اصفهان.

نمایشگاه آثار فاخر صنایع دستی که توسط موسسه سلام برگزار شده است، تا ۲۱ اسفند در هتل پارسیان آزادی ادامه دارد.