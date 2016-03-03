تثبیت جایگاه فوتبال ایران در رده بندی فیفا/ ۴۴ جهان و اول آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) امروز پنجشنبه سومین رده بندی کشورهای مختلف دنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی را اعلام کرد. فوتبال ایران که در رده بندی گذشته با یک پله سقوط صاحب جایگاه چهل و چهارم جهان شده بود، در رده بندی جدید بدون تغییرجایگاه در این رده باقی ماند.

در رده بندی جدید منتشر شده فوتبال ایران با مجموع ۶۲۷ امتیاز در رده چهل و چهارم جهان باقی مانده است ضمن اینکه همچون ماه های گذشته در میان تیم های آسیایی نیز صاحب برتری جایگاه است. در این رده بندی ژاپن با ۵۷۵ امتیاز و دو پله صعود در رده ۵۶ قرار گرفته است ضمن اینکه کره ای هم با چهار پله سقوط مواجه شده اند. آنها در رنکینگ جدید با ۵۶ امتیاز یک پله پایین تر از ژاپن و در رده ۵۷ ایستاده اند.

به گزارش مهر، همچنین در رنکینگ جدید فیفا هیچ تغییری در جایگاه ۱۰ تیم اول دنیا ایجاد نشده و کماکان بلژیک تیم اول دنیا است. رده بندی ۱۰ تیم برتر فوتبال جهان در رنکینگ جدید فیفا به این شرح است:

۱- بلژیک (۱۵۰۶ امتیاز)

۲- آرژانتین (۱۴۵۷ امتیاز)

۳- اسپانیا (۱۳۷۴ امتیاز)

۴- آلمان (۱۳۵۵ امتیاز)

۵ - شیلی (۱۳۰۷ امتیاز)

۶- برزیل (۱۲۵۴ امتیاز)

۷- پرتغال (۱۲۳۴ امتیاز)

۸- کلمبیا (۱۲۱۵ امتیاز)

۹- انگلیس (۱۱۱۲ امتیاز)

۱۰- اتریش(۱۰۹۵ امتیاز)