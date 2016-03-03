درمانگاه تخصصی شبانه روزی نیروی دریایی سپاه در جاسک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ندسا، در مراسم بهره برداری از این پروژه درمانی- خدماتی علاوه بر سردارفدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، سردار موسوی جزایری مسئول بهداری ندسا و همچنین ناوسالار پایداره فرمانده پایگاه دریایی امامت ندسا، امام جمعه و فرماندار جاسک، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مقامات و مسئولان محلی و تعدادی از خانواده های شهدا و اقشار مختلف مردم این شهرستان نیز شرکت داشتند.

دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه طی سخنانی در مراسم بهره برداری از این درمانگاه گفت: کمک به گسترش پوشش خدمات درمانی تا دورافتاده ترین و محروم ترین لایه های اجتماعی در استان های ساحلی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان که به نوعی نیروی دریایی سپاه در آنجا حضور دارد را یکی از برنامه های مهم و اساسی خود می دانیم.

وی افزود: رویکرد نیروی دریایی سپاه در احداث مراکز بهداشتی و درمانی به گونه ای است که همه اقشار به ویژه قشرهای محروم اعم از سنی و شیعه بتوانند به راحتی از خدمات این مراکز بهره مند شوند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

سردار موسوی جزایری مسئول بهداری نیروی دریایی سپاه نیز طی سخنانی، گزارشی از اقدامات خدماتی این نیرو در حوزه بهداشت و درمان در استان های ساحلی ارائه کرد و درباره مشخصات پروژه ای که در شهرستان جاسک به بهره برداری رسید، گفت: این مرکز که شامل دو مجموعه عمومی و تخصصی است علاوه بر ارائه خدمات به کارکنان سپاه و نیروهای مسلح و همچنین خانواده های آنان، از ظرفیت لازم برای ارائه خدمات به سایر اقشار مردم منطقه اعم از شیعه و سنی به ویژه اقشار محروم برخوردار و آماده ارائه خدمات به آنان است.

سردار موسوی جزایری گفت: این مرکز در مساحتی بیش از ۱۱۰۰متر مربع و در ۴طبقه با هزینه و پیگیری نیروی دریایی سپاه به بهره برداری رسیده و از امروز آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز است.

وی افزود: اورژانس، داروخانه شبانه روزی، آزمایشگاه، سونوگرافی، رادیولوژی از جمله بخش های عمومی این درمانگاه، فیزیوتراپی، متخصص داخلی، چشم پزشکی، جراحی گوش، حلق و بینی، زنان و زیمان و اطفال از جمله مهم ترین زیر مجموعه های تخصصی این درمانگاه است.