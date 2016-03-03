فضای بی اعتمادی کابل و اسلام آباد با انجام مذاکرات از بین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، « محمد عمر زخیل وال» سفیر افغانستان در اسلام آباد در کنفرانس خبری گفت: پاکستان و افغانستان می توانند با انجام مذاکرات دوجانبه فضای بی اعتمادی بوجود آمده بین دو کشور را از بین ببرند.

وی در ادامه افزود: عناصر و عواملی در دو کشور وجود دارند که مخالف برقراری امنیت در منطقه هستند.

وی در ادامه با اشاره به انجام مذاکرات صلح افغانستان تصریح کرد: تمام گروههای طالبان آماده شرکت در مذاکرات صلح افغانستان هستند بزودی مذاکرات دولت افغانستان و طالبان شروع می شود. «ملا فضل الله» رهبر طالبان پاکستان و همراهان وی در مناطقی در افغانستان پناه گرفته اند که دولت افغانستان به آنجا دسترسی ندارد.

لازم به ذکر است در چهارمین نشست مذاکرات مقدامتی صلح افغانستان که در کابل و با مشارکت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برگزار شد، طرفین تصمیم گرفتند که اولین دور مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان در اوایل ماه مارس به میزبانی اسلام آباد شروع می شود.