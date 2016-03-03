نابسامانی های محيطی در انتخابات امسال به حداقل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای اسلامی شهر زنجان سعید امیدی با اشاره به مشاركت ۶۷ درصدی شهروندان در اتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری افزود: این حضور گسترده ، بالاتر از میانگین كشوری بوده و برگ زرین دیگری بر افتخارات استان زنجان اضافه كرد.

وی اظهار داشت: در این مدت ۴۰۰ عدد تابلو فلزی دو طرفه ، ۲ هزار عدد تابلو كارتن پلاست و چندین كیلومتر پرده جهت تبلیغات كاندیداها در سطح شهر نصب گردید.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص مكان یابی و جانمایی فضاهای تبلیغاتی گفت: توزیع این تابلوها در مناطق سه گانه بصورت كارشناسی بوده و به شیوه ای اجرا گردید كه اثرگذاری مناسب را داشته باشد.

امیدی افزود: پس از اتمام انتخابات ، تبلیغات محیطی به سرعت جمع آوری گردیده تا در آستانه سال جدید و بهار طبیعت ، زمینه برای زیباسازی مطلوب شهر فراهم گردد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان در مدیریت تبلیغات انتخاباتی كه با هماهنگی فرماندار زنجان صورت گرفت ، نابسامانی های محیطی را به حداقل رسانده و رضایت مندی و تقدیر شهروندان را به دنبال داشته است.