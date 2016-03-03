پایان کار اولین کنفرانس فوتبال پایه در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر محمد حسین علیزاده، رئیس آکادمی ملی فوتبال در این باره گفت: در این کنفرانس نمایندگان فوتبال پایه (گرسروتز) تمام کشورهای آسیایی حضور داشتند. هدف این کنفرانس بحث و تبادل نظر در زمینه پیشرفت فوتبال پایه در آسیا، تبادل ایده ها، بررسی پیشنهادات و جمع آوری اطلاعات از وضعیت فوتبال پایه در آسیا بود.

وی افزود: در این کنفرانس تعریف جدیدی از فوتبال پایه (گرسروتز) ارایه شد. بر اساس این تعریف جدید فوتبال پایه (گرسروتز) تمام بخش های فوتبال به جز فوتبال حرفه ای را در بر می گیرد. در واقع بر اساس این تعریف فوتبال معلولان، فوتبال پیشکسوتان، فوتبال مدارس، فوتبال خیابانی و ... نیز در زیر چتر گرسروتز قرار خواهند گرفت. در واقع اگر تصور یک هرم از فوتبال داشته باشیم، گرسروتز پایه این هرم خواهد بود و فوتبال حرفه ای و تیم ملی در راس هرم قرار می گیرند.

علیزاده خاطرنشان کرد: همچنین در این کنفرانس، شاخص های فلسفه گرسروتز تعیین گردید. ایجاد فرصت برای فوتبال بازی کردن برای همه، جلوگیری از تبعیض، تاکید بر لذت بخش بودن و پویا بودن و سادگی فوتبال، تاکید بر ایمنی در فوتبال، تاکید بر بازی جوانمردانه و تاکید بر روحیه تیمی از اجزا اصلی فلسفه گرسروتز هستند. همچنین در پایان این کنفرانس اعضای پنل گرسروتز آسیا نیز که وظیفه هدایت،رهبری، حمایت و ارزیابی گرسروتز در آسیا را دارد مشخص گردید. آقای مصطفی زارعی از ایران نیز به عنوان یکی از ده عضو این پنل انتخاب شدند.