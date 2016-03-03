ارتقاء سطح فنی و علمی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری پیش از ظهر پنجشنیه در جلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: اعضای شورا باید مقید به اجرای دقیق قوانین وانجام وظایف محوله بوده و تلاش کنند با استفاده از ظرفیت ها و تخصص های موجود، تسهیل در فرایند صدور پروانه های دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی و بروز رسانی نحوه ارائه خدمات را فراهم کنند.

وی همچنین بر ارتقاء سطح فنی، علمی و کاربردی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی تاکید و تصریح کرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان موضوعی است که باید در کنار آموزش های علمی و کاربردی به اعضاء مورد توجه جدی مسئولان این سازمان قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ارائه طرح ها و الگوهای مناسب توسط متخصصان و کارشناسان نظام مهندسی را برای شهرداری ها، فضای سبز و منابع طبیعی در زمینه تولید نهال و توسعه نهالستان ها خواستار شد و گفت: کارشناسان این سازمان می توانند بعنوان ناظر و مجری در چنین طرح هایی فعالیت کنند.

شفیعی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه ۳ کشور نیز در این جلسه حرکت به سمت خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی، لزوم فاصله گرفتن دولت از تصدیگری ها و مهندسی فرایند تولیدات را یک امر ضروری و راهبردی دانست و افزود: این مهم نیازمند حمایت جدی مسئولان است تا براساس قوانین موجود از فرصت های ایجاد شده استفاده شود.

وی با اشاره به عقد قرارداد همکاری دستگاه های ذیربط در راستای سند تدبیر و توسعه اظهار داشت: در این خصوص سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند به عنوان همکار با استفاده از ظرفیت کارشناسان ناظر بر تولید محصولات سالم و اصلاح الگوی کشت در این راستا گام های اساسی بردارد.