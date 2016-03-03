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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

عصر یکشنبه؛

نشست خبری رئیس‌جمهور برگزار می‌شود

نشست خبری رئیس‌جمهور برگزار می‌شود

نشست خبری رئیس جمهور بعد از ظهر روز یکشنبه (۱۶ اسفند) با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جهور کشورمان بعد از ظهر روز یکشنبه (۱۶ اسفند) با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

گفتنی است، آخرین نشست خبری رئیس‌جمهور در تاریخ  ۲۷ دی ماه در محل سالن اجلاس سران برگزار شده بود.

کد مطلب 3571689

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