به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام حسن روحانی رئیسجهور کشورمان بعد از ظهر روز یکشنبه (۱۶ اسفند) با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار میشود.
گفتنی است، آخرین نشست خبری رئیسجمهور در تاریخ ۲۷ دی ماه در محل سالن اجلاس سران برگزار شده بود.
نشست خبری رئیس جمهور بعد از ظهر روز یکشنبه (۱۶ اسفند) با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حجت الاسلام حسن روحانی رئیسجهور کشورمان بعد از ظهر روز یکشنبه (۱۶ اسفند) با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار میشود.
گفتنی است، آخرین نشست خبری رئیسجمهور در تاریخ ۲۷ دی ماه در محل سالن اجلاس سران برگزار شده بود.
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