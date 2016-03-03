طرح مدرسه عاری ازخطردر لرستان اجرا شد/برگزاری جشنواره نوجوان سالم

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان به اقدامات آموزش و پرورش استان برای آموزش معلمین در زمینه پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و اظهار داشت: این سازمان در اولین گام ۵۰ مربی را برای آموزش در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر تعیین کرد.

وی به آموزش ۲۵ هزار معلم لرستانی در بحث پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و افزود: کارگاه های آموزشی تربیت کادر تخصصی با عنوان پیشگیری اولیه از اعتیاد برای این ۵۰ مربی برگزار شد و معلمان در قالب ۶۰۰ کلاس ۴۵ نفره سازماندهی شدند و هر کلاس در یک زمان شش ساعته برای آن ها برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان بیان داشت: برای آموزش معلمان ۳۰ هزار جلد کتابچه تحت عنوان «پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بچه ها و نوجوانان» چاپ شد و این طرح آموزشی ابتدا در نواحی یک و دو شهرستان خرم آباد با مشارکت چهار هزار معلم اجرا شد.

کریمی فربا اشاره به اینکه در راستای ایجاد رغبت در معلمین لرستانی برای حضور در دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد کد ضمن خدمت تعریف شده است، اضافه کرد: برای آموزش معلمان در این حوزه تنها مبلغ ۳۰ میلیون تومان اختصاص یافت که این مبلغ بهمن ماه امسال در بین ۲۴ شهرستان و منطقه استان توزیع شد.

وی به ۹ برنامه کمیته پیشگیری از اعتیاد در استان اشاره کرد و گفت: به منظور تحت پوشش قرار دادن ۳۲۰ هزار دانش آموز لرستانی برنامه ای تحت عنوان تهیه و پیاده سازی نقشه خطر پذیری در بین چهار هزار و ۲۰۰ آموزشگاه در قالب ۱۵ هزار کلاس درس تدوین شد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان اجرای طرح مدرسه عاری از خطر در مدارس مقطع متوسطه دوم و اجرای طرح آموزش مهارت های مقابله ای در مدارس متوسطه اول را از برنامه های کمیته پیشگیری از اعتیاد استان دانست و افزود: این دو طرح در ۲۵ مدرسه استان با تحت پوشش قرار گرفتن هزار و ۵۰۰ دانش آموز تا پایان امسال به اتمام خواهند رسید.

کریمی فر اجرای طرح مدرسه مراقب اجتماع محور برای تمامی دانش آموزان لرستانی را از دیگر برنامه های کمیته پیشگیری از اعتیاد خواند و بیان داشت: برای اجرای این طرح ۳۵ مدرسه با تحت پوشش قرار گرفتن دو هزار و ۵۰۰ دانش آموز تعریف شده است.

وی به برپایی ۲۵۲ نمایشگاه سیار دانش آموزی پیشگیری از اعتیاد برای تمام دانش آموزان، فرهنگیان و والدین طی سال جاری اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه ها بیش از ۲۰۵ هزار محصولات و پکیج فرهنگی پیشگیری از اعتیاد توزیع شد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به اشاره به اینکه اجرای طرح مداخلات حمایتی، آموزشی برای تمامی دانش آموزان از برنامه های ما در حوزه پیشگیری است، اضافه کرد: در این راستا دانش آموزان در معرض خطر استان شناسایی شده و مورد حمایت آموزشی و مشاوره ای قرار گرفته اند.

کریمی فر به برگزاری جشنواره نوجوان سالم در استان اشاره کرد و گفت: این جشنواره هر سال در استان برگزار می شود و قرار بود امسال نیز در اسفندماه برگزار شود که بخاطر برگزاری انتخابات به فرودین ماه سال آینده موکول شد.