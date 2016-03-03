به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی صبح پنجشنبه در کنگره علمی یکصدمین سال شهید رئیسعلی دلواری اظهار داشت: هفتم اسفندماه شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در سطح کشور بودیم که پیام‌های بسیار مهمی داشت که امیدواریم همه مسئولان و سیاست‌مداران آن را درک کرده باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: آنچه که ما در دولت جمهوری اسلامی باید درک کنیم این است که مردم شریف و مقاوم همواره در صحنه حاضر هستند.

وی اضافه کرد: این برگه‌های رای که مردم در تهران و کلان‌شهرها و همین استان بوشهر برای حامیان دولت به صندوق انداختند وظیفه دولت را سنگین‌تر کرده است و همه ما باید برای رفع مشکلات مردم تلاش بیشتری داشته باشیم و این خدمت برای ما افتخار و یک توفیق است.

جنتی در ادامه به تشریح نهضت جنوب به جلوداری رئیسعلی دلواری اشاره کرد و ادامه داد: این نهضت دارای هویت دینی و هویت ملی بود و اراده استوار رئیسعلی دلواری و مردم این دیار را در دفاع از اسلام و محرومان و میهن را نشان داد.

وی با اشاره به اینکه رئیسعلی دلواری اهل معامله نبود، خاطرنشان کرد: در پاسخ به پیغام‌هایی که انگلیسی‌ها برای تطمیع رئیسعلی دلواری می‌فرستادند، وی نشان داد که غیرت ایرانی را با هیچ چیزی معاوضه نمی‌کند.

قیام جنوب و نهضت جنگل نیازمند آسیب‌شناسی فرهنگی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه رئیسعلی دلواری ضربات سنگینی را بر انگلیسی‌ها وارد کرد، گفت: انگلیسی‌ها به فکر توطئه بودند تا رئیسعلی دلواری را از میدان خارج کنند و با استفاده از یک فرد خائن رئیسعلی را از پشت مورد اصابت گلوله قرار دادند و ی را به شهادت رساندند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون نگاهی آسیب‌‌شناسانه به نهضت شهید رئیسعلی دلواری صورت نگرفته است،‌ بیان کرد: باید این نگاه ایجاد شود تا زوایای ناشناخته و ضعف‌های این قیام مردمی کشف و آشکار شود تا راه را در آینده هموار کند.

جنتی افزود: وقتی به قیام مردم جنوب و نهضت جنگل نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نقطه ضعف اصلی آنها، از پشت خنجر زدند خائنان و وطن فروشان است که این موضوع یک ضایعه فرهنگی است و باید برای آن کار فرهنگی انجام شود.