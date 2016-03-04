نام باشگاه استقلال رامن انتخاب کردم/پِله از امکانات ما متعجب بود!

عنایت الله آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل حضور در باشگاه استقلال و همکاری هایی که قرار است با این باشگاه داشته باشد، توضیح داد و اظهار داشت: پیش از این هم صحبت هایی در این رابطه مطرح شده بود و در نهایت من مجبور شدم پیشنهاد حضور در باشگاه استقلال را بپذیرم چون این پیشنهاد از طرف شخص بهرام افشار زاده مطرح شد که حرفش حجت است. وی از قدیمی های ورزش است و نمی تواند روی حرفش حرفی زد.

وی با اشاره به سوابقی که در باشگاه استقلال دارد و مربوط به زمانی خیلی پیش از این می شود خاطرنشان کرد: من در سال 1324 متولد شدم و باشگاه استقلال هم درست در این سال تاسیس شد. نام باشگاه استقلال هم در دوره مدیریتی من و توسط شخص من انتخاب شد. سال ۵۹ زمانی که مدیریت باشگاه استقلال را برعهده داشتم این باشگاه از تاج به استقلال تغییر نام داد و قرار بر این شد تمام مکاتبات باشگاه در برگ هایی با آرم استقلال انجام شود.

آتشی در این رابطه ادامه داد: برای تعیین نام باشگاه استقلال فهرستی از نام های مختلف تهیه کرده بودم که نام استقلال در صدر همه آنها قرار داشت. در نشستی با تدبیر و هم اندیشی افرادی مثل منصور پورحیدری و سید آقا جلالی و همچنین حسین بهرام صفت در مورد انتخاب نام استقلال به نتیجه رسیدیم و آن را به سیستم ورزشی سابق و شخص آقای شاه حسینی اعلام کردیم. این موضوع در هیات دولت مطرح شد سپس به تایید رسید.

این چهره بسکتبالی با تاکید بر اینکه در آن زمان ها شرایط کار در ورزش و باشگاه استقلال سخت و سنگین و بهم ریخته بود گفت: سابقه طولانی در باشگاه تاج داشتم، به عنوان بازیکن و کاپیتان در این باشگاه کار کردم و به درجه مربیگری هم رسیدم و حالا طبق صحبت های انجام شده قرار است به عنوان مدیر داخلی با باشگاه استقلال همکاری داشته باشم.

«عنایت الله آتشی در باشگاه تاج دقیقا چه مسئولیتی برعهده دارد و چه هدفی را دنبال می کند؟»، وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر توضیح داد: در حال حاضر استقلال یک تیم است نه باشگاه و از این حیث باید تغییراتی در ساختار مجموعه ایجاد شود و فرمت هایی ایجاد شود که ساختار واقعی باشگاه برای استقلال شکل بگیرد.

مدیرجدید باشگاه استقلال تصریح کرد: استقلال خیلی پیش از این در سطح آسیا و جهان کاملا شناخته شده و زبانزد بود. زمانی که افرادی مثل پله به ایران آمدند من در باشگاه حضور داشتم. این افراد متعجب بودند از اینکه باشگاهی مثل استقلال در ایران چنین ساختار و عظمتی دارد. آن زمان استقلال در چند نقطه از تهران ساختمان داشت. محل اصلی باشگاه در پارک امین الدوله بود که امروز محل اداره کل ورزش استان تهران شده است. ضمن اینکه در نظام آباد و غرب تهران نزدیک به فرودگاه هم ساختمان داشتیم، حتی یک ساختمان ویژه بانوان و به نام حجاب داشتیم که امروز هم در خیابان حجاب هنوز وجود دارد. حتی باشگاه استقلال در ترکیه هم ساختمان داشت اما به مرور ساختار باشگاه به هم ریخت.

آتشی تاکید کرد: آن زمان ها استقلال علاوه بر فوتبال در رشته های دیگر هم در حد حرفه ای فعالیت داشت اما امروزه تمام فعالیت های این باشگاه به فوتبال ختم می شود. حضورم در باشگاه در این راستا است که رشته هایی که پیش از این در قالب استقلال فعالیت داشتند را دوباره وارد مجموعه کرده و ساختار و تشکیلات مربوط به آنها را ایجاد کند و قرار نیست در بخش فوتبال فعالیتی داشته باشم.

وی افزود: البته هنوز درباره اینکه اولویت کار در این زمینه مربوط به چه رشته هایی باشد تصمیمی گرفته نشده است. روی این موضوع باید بحث شود. ضمن اینکه نتیجه گیری در این زمینه مستلزم تخصیص بودجه است. اول باید منبع درآمد مشخص شود تا بتوانیم اقدام کنیم.

آتشی در مورد اینکه همکاری اش با باشگاه استقلال دقیقا از چه زمانی آغاز می شود و آیا برای این موضوع هم قراردادی امضا خواهد شد، گفت: دنبال پست و مقام نیستم، فقط به خاطر پیشنهاد افشارزاده و اینکه نتوانستم به وی «نه» بگویم همکاری با مجموعه استقلال را پذیرفتم. رفت و آمدهایم به محل باشگاه را هم شروع کرده ام تا بتوانم از ساختار کلی باشگاه و وضعیت فعلی آن اطلاعاتی بگیرم اما کار جدی و رسمی ام را از سال آینده آغاز می کنم.