انجام مطالعات شناسایی خطر پذیری مدارس پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شرافتی‌نژاد در اولین همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکرد HSE که امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: حدود یک سال است که در شهرداری تهران در بحث HSE کودکان و نوجوانان کار می‌کنیم

وی با اشاره به ضرورت ارتقای HSE در مدارس و نقش آن در توسعه پایدار شهری افزود: همه ما خاطرات تلخ مدرسه شین‌آباد، حادثه اردوهای دانش‌آموزی و اختلالات اسکلتی که دانش‌آموزان دارند را در ذهن داریم و فراموش نمی‌کنیم. همه این مسائل را می‌بینیم اما اتفاق خاصی تاکنون نیفتاده است. اگر کاری هم انجام شده، مقطعی بوده است.

رئیس حوزه نظارت سامانه HSE شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تعداد ۵۳۰ مدرسه در شهر تهران را برای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک‌پذیری انتخاب کردیم که از این تعداد ۱۲۷ مدرسه اجازه بررسی به دلایل مختلف را ندادند.

وی تصریح کرد: طی این تحقیق در یک مدرسه دخترانه دوره اول ابتدایی در منطقه ۱۳، ۲۹۸ خطر ایمنی، بهداشتی وجود داشت که هر خطر می‌تواند چهار نوع پیامد داشته باشد که توزیع ریسک در سطح مدرسه ۵۵۷ خطر بوده است.

شرافتی‌نژاد با اشاره به تفکیک ریسک‌ها در این مدرسه گفت: ۶ درصد ریسک‌ها غیر قابل تحمل، ۴۱ درصد متوسط، ۵۳ درصد نیز دارای ریسک پایینی بوده‌اند.

وی تصریح کرد: ۹۱ درصد از ۵۵۷ ریسک مستقیما تاثیر بر جان دانش‌آموزان دارد. ۵ درصد به تجهیزات و ۴ درصد به اعتبارات بازمی‌گردد.

رئیس حوزه نظارت سامانه HSE شهرداری تهران ادامه داد: ۶۹ درصد ریسک‌های شاسایی شده به مسائل فیزیکی ربط داشت. ۵۷ درصد خطرات در کلاس درس، ۲۵ درصد محیط شغلی، ۱۸ درصد مربوط به محیط بیرونی بود.

شرافتی‌نژاد بیان کرد: از بین‌ ریسک‌های بالا ۸۱ درصد در کلاس درس است، باید برای کلاس درس‌ها تدبیری جدی انجام گیرد. ۷۰ درصد فیزیکی، ۱۲ درصد ارگونومیکی یعنی وضعیت میز و صندلی‌ها در مدارس مناسب نیست.

وی تصریح کرد: در محیط شغلی مدارس آسیب‌های روانشناختی که مربوط به معلمان و مدیران می‌شد وجود داشت که آنان استرس شغلی دارند.

شرافتی‌‌نژاد با بیان اینکه نباید همه مشکلات را نبود اعتبارات دانست گفت: اگر هر آموزش و پرورش منطقه ۱ تا ۲ نفر تاسیساتی داشته باشد، ۷۰ درصد مسائل فیزیکی حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید برای معلمان طرح‌های روانشناختی شاد برنامه‌ریزی کرد تا آنها با آسیب‌‌های روانشناختی روبرو نشوند.

رئیس حوزه نظارت سامانه HSE شهرداری تهران به ضرورت ایجاد مدارس سبز و پایدار اشاره کرد و گفت: ما آمادگی داریم تا وزارت آموزش و پرورش یاعلی بگوید تا به آنها کمک کنیم؛ چرا که این وزارتخانه نسل آینده را پرورش می‌دهد.