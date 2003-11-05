اولين دعوت رسمي سوريه از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن، سوريه خواستار سفر رسمي هياتي از شوراي حكومت انتقالي عراق به رياست جلال طالباني رئيس كنوني اين شورا شده است.اين دعوت نامه با امضاي عبدالخليم خدام معاون رئيس جمهور سوريه براي مقامات عراقي ارسال شده است. يك منبع برجسته سياسي عراقي در گفتگو با الوطن در اين مورد گفت ، شوراي حكومت انتقالي عراق اين دعوت نامه را بررسي و با روحيه مثبتي با آن تعامل كرد.اين منبع پيش بيني كرد، سفر جلال طالباني رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق به زودي انجام شود ، اين اولين دعوت رسمي از شوراي حكومت انتقالي براي سفر به سوريه است .

گفتني است دمشق چند روز پيش ميزبان وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق بود ، در اين نشست وزيران امور خارجه ايران ، كويت ، عربستان ، اردن ، تركيه و سوريه به اتفاق احمد ماهر وزير امور خارجه مصر تحولات كنوني عراق را بررسي كردند و بر لزوم حفظ استقلال وتشكيل فوري يك دولت منتخب فراگير در عراق تاكيد كردند.هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق به رغم دعوت از سوي سوريه در اين نشست شركت نكرد.

