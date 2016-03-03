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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹

خودداری «تونر» از اظهار نظر درباره انتخابات ایران

خودداری «تونر» از اظهار نظر درباره انتخابات ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از اظهار نظر درباره انتخابات ۷ اسفند ایران خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «مارک تونر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مجددا از پاسخ دادن به سوالی درباره انتخابات اخیر در ایران خودداری کرد.

وی اظهار نظر درباره انتخابات ایران را به بعد از مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات موکول کرده و گفت: اجازه بدهید تا بعد از برگزاری دور دوم و نتیجه نهایی نظرم را خواهم گفت.

مارک تونر در ادامه افزود: بخشی از نتایج را دیده ام اما وزارت کشور گفته نتایج نهایی هفته ها طول می کشد و به دور دوم نیز کشیده خواهد شد. باید تا اعلام نهایی و رسمی نتایج منتظر ماند.

کد مطلب 3571700
پیمان یزدانی

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