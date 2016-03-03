خودداری «تونر» از اظهار نظر درباره انتخابات ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «مارک تونر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مجددا از پاسخ دادن به سوالی درباره انتخابات اخیر در ایران خودداری کرد.

وی اظهار نظر درباره انتخابات ایران را به بعد از مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات موکول کرده و گفت: اجازه بدهید تا بعد از برگزاری دور دوم و نتیجه نهایی نظرم را خواهم گفت.

مارک تونر در ادامه افزود: بخشی از نتایج را دیده ام اما وزارت کشور گفته نتایج نهایی هفته ها طول می کشد و به دور دوم نیز کشیده خواهد شد. باید تا اعلام نهایی و رسمی نتایج منتظر ماند.