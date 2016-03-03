دوازدهمین شعبه انجمن تغذیه کشور در کردستان تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی برگزاری انتخابات انجمن تغذیه کردستان هفت نفر شامل زانیار محمد زاده، جلال زارعی، مریم چوب‌تاشانی، اسعد بطی، سمیه اخگر، منیره اسماعیلی و مسعود امینی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

هیئت مدیره هم انجمن هم مسعود امینی را به مدت دو سال به عنوان مدیر انجمن تغذیه استان انتخاب و معرفی کردند.

مسئول روابط عمومی انجمن تغذیه ایران صبح امروز در نشستی با خبرنگاران خبرگزاری‌های استان در سنندج گفت: دوازدهمین شعبه تاش(تشکیلات انجمن تغذیه در شهرستان ها) در کردستان تاسیس شد و امیدواریم دیگر استان های کشور هم اقدام به درخواست برای راه اندازی تاش کنند.

برلیانت بزرگمهر به اهداف انجمن تغذیه اشاره کرد و گفت: افزایش آگاهی تغذیه ای جامعه و در نتیجه ارتقای سلامت مردم، گسترش علوم تغذیه، فرهنگ سازی صحیح تغذیه ای، پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با تغذیه از جمله مهمترین اهداف انجمن است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین عوال ایجاد کننده بیماری های غیرواگیر، تغییر شیوه زندگی مردم است، بیان کرد: پیشگیری از بیماری های غیرواگیر امکان پذیر نیست مگر با تغییر شیوه زندگی مردم این مهم تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: از مهمترین وظایف انجمن افزایش آگاهی تغذیه ای مردم و حفاظت از حیثیت شغلی تغذیه دانان در جامعه است.

مسئول روابط عمومی انجمن تغذیه ایران به ارائه دو نوع آموزش در انجمن اشاره کرد و گفت: آموزش های تخصصی ویژه تغذیه دانان به صورت برگزاری کلاس های بازآموزی، همایش ها، کنگره های بین المللی و ملی ارائه می شود.

بزرگمهر بیان کرد: کلاس ها و دوره های آموزشی همگانی هم برای اقشار مختلف مردم توسط انجمن برگزار می شود تا از این طریق باورهای غلطی که در مورد تغذیه در بین مردم وجود دارد اصلاح شود.