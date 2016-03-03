آثار مخرب زباله بر هوای پایتخت/تولید روزانه ۷۵۰۰ تن پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رجبی در اولین همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکرد HSE گفت:همه به دنبال توسعه پایدار هستیم که حوزه اجتماعی،اقتصادی و زیست محیطی را در بر می گیرد.

وی افزود: حوزه اجتماعی توسعه پایدار شامل ایمنی،سلامت و تصمیماتی که مدیران می گیرد می شود.

رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: هزینه فوت به دلیل عدم رعایت HSE چهار درصد کل تولید ناخالص ملی است. پرداختن به مسایل بهداشتی،ایمنی و محیط زیست کار اقتصادی کردن است.

وی تاکید کرد: روزانه ۷۵۰۰ تن زباله فقط در شهر تهران تولید می شود. هر یک تن زباله ۱/۴تن آلاینده هوا تحت عنوان منوکسید کربن و دی اکسید کربن تولید می کند.

رئیس مرکز هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفت: باید به سمت تفکیک زباله برویم که از مدارس باید شروع کرد.

وی تصریح کرد: در حوزه انرژی در وضعیت بدی هستیم ضریب شدت مصرف انرژی بیش از ۱ است یعنی چند سال آینده دیگر صادر کننده نیستیم بلکه وارد کننده انرژی می شویم.

رجبی بیان کرد: با پرداختن به مسایل HSE می توانیم خیلی از مشکلات را کنترل کنیم.فقط با تنظیم موتور خانه ها در مدارس ۲۵ درصد صرفه جویی در مصرف ان را خواهیم داشت.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت توسعه پایدار HSE، گفت: سال گذشته تنها در شهر تهران ۱۲۰۰ کشته در حوزه حمل و نقل داشتیم که ۳۵ درصد کشته ها هنگام عبور از خط عابر پیاده بوده است که نشان از نبود فرهنگ ایمنی ترافیک در بین شهروندان و رانندگان بوده است.