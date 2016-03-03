به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، شورای ولایتی هلمند افغانستان اعلام کرد: ارتش پاکستان اعضای «شورای کویته» را وارد ولایت «هلنمد» افغانستان کرده است و افراد این گروه در مناطق مختلف این ایالت مستقر شده اند.

«عبدالرحمن» یکی از فرماندهان پلیس ایالت هلمند افغانستان نیز گفته است: ارتش پاکستان عوامل «شورای کویته» را وارد ایالت هلمند کرده است. من چندین بار عوامل این گروه را در میدان جنگ دیده ام.

وی در ادامه افزود: ارتش پاکستان قصد دارد با وارد کردن افراد «شورای کویته» کنترل این ایالت را بدست گیرد.