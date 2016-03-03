به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دزفولی مدیر روابط عمومی انتقال خون استان تهران در این باره گفت: پویش مردمی یک لحظه زندگی با شعار «این بهار را تو با من بخوان» با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون سالم، چهاردهم اسفند ۱۳۹۴ که به عنوان روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده، آغاز و تا پایان نوروز ۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری انتقال خون تهران و مجله موفقیت در برگزاری این کمپین، افزود: سازمان انتقال خون در دوره مدیریتی جدید، همواره بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای توسعه فرهنگ اهدای خون به ویژه اهدای خون مستمر تاکید داشته و این کمپین نیز بنا دارد با مشارکت و حمایت همشهریان تهرانی به یک پویش مردمی و ملی عظیم تبدیل شود.

دزفولی خاطرنشان کرد: پوستر کمپین جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ در تالار امام خمینی (ره) دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی می‌شود و روز بعد، پانزدهم اسفند ۱۳۹۴ که روز درختکاری است با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی و کاشت یک اصله نهال در مرکز اهدای خون وصال به طور رسمی آغاز می‌شود.