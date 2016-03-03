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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

با همکاری انتقال خون استان تهران؛

پویش مردمی «یک لحظه زندگی» برگزار می‌شود

پویش مردمی «یک لحظه زندگی» برگزار می‌شود

پویش مردمی «یک لحظه زندگی» با همکاری اداره کل انتقال خون استان تهران و مجله موفقیت همزمان با روز احسان و نیکوکاری آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دزفولی مدیر روابط عمومی انتقال خون استان تهران در این باره گفت: پویش مردمی یک لحظه زندگی با شعار «این بهار را تو با من بخوان» با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون سالم، چهاردهم اسفند ۱۳۹۴ که به عنوان روز احسان و نیکوکاری نامگذاری شده، آغاز و تا پایان نوروز ۱۳۹۵ ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری انتقال خون تهران و مجله موفقیت در برگزاری این کمپین، افزود: سازمان انتقال خون در دوره مدیریتی جدید، همواره بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی برای توسعه فرهنگ اهدای خون به ویژه اهدای خون مستمر تاکید داشته و این کمپین نیز بنا دارد با مشارکت و حمایت همشهریان تهرانی به یک پویش مردمی و ملی عظیم تبدیل شود.

دزفولی خاطرنشان کرد: پوستر کمپین جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ در تالار امام خمینی (ره) دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی می‌شود و روز بعد، پانزدهم اسفند ۱۳۹۴ که روز درختکاری است با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی و کاشت یک اصله نهال در مرکز اهدای خون وصال به طور رسمی آغاز می‌شود.

کد مطلب 3571708
حبیب احسنی پور

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