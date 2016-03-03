مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، آرش جابری دبیر سازمان لیگ فوتسال در مورد مجمع عمومی این سازمان گفت: جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال با حضور علی کفاشیان و ۱۲ عضو مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال روز دوشنبه ۲۴ اسفندماه راس ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می شود.

همچنین اعضای مجمع عمومی در خصوص دستور جلسه این مجمع به شرح زیر است:

* ارائه گزارش عملکرد مالی سالانه سازمان لیگ فوتسال

* بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سالانه سازمان لیگ فوتسال

* انتخاب دو نفر از مدیران باتجربه فوتسال کشور بنا به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال جهت حضور در هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال برای مدت دو سال از بین اعضاء مجمع یا خارج از اعضاء مجمع حسب بند ۱۴-۲ اساسنامه سازمان لیگ فوتسال

* انتخاب دو نفر از بین اعضاء حقیقی حاضر در مجمع عمومی سازمان لیگ فوتسال جهت حضور در هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال برای مدت دو سال حسب بند ۱۴-۳ اساسنامه سازمان لیگ فوتسال

این جلسه با حضور علی کفاشیان، دکتر علیرضا اسدی، رضا افتخاری، غلامرضا بهروان، کریم بهرامی، عبدالمجید دبیده، محمدرضا غفاری، علیرضا مراد حاجتی، محمد خالقی، سهراب خلیلی، سعید نجاریان، کریم منصوری، حامد نجفی، داود باقری، سیدجعفر موسوی برگزار می شود.