فروش یک روزه‌ آثار هنری به نفع مبتلایان به سندروم داون

به گزارش خبرگزاری مهر، فروش یک روزه آثار هنری به نفع افراد و کودکان مبتلا به سندروم داون، عصر روز جمعه ۱۴ اسفند ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل گالری «نگر» برگزار می شود.

در متن دعوت نامه این فروش یک روزه آمده است:

«به بهانه‌ هنر و با همكاری بخشی از جامعه‌ هنرهای تجسمی به یاری افراد و کودکان سندروم داون می رویم.

مسئوليت اجتماعی تنها پرداختن محض به مسائل انسانی در قالب مضامین هنری، يا ارائه‌ ديدگاه در شبكه‌های اجتماعی، آن هم فقط در حاشيه‌ امن و بدون هزینه، نيست. گاهی در نزديكی ما انسان‌هایی هستند كه با چالش‌ها و نيازهايی جدی مواجه‌اند، چالش‌هایی كه برای بسياری از ما پيش پا افتاده به نظر می‌رسند. در چند سال اخير، پروژه‌ جهانی «ديوار ٤٧» به همت پزشک مبدع این طرح، «آزاده عباس‌زاده» با نمادی شهری به نام «ديوار ٤٧» - به نشانه‌ تعداد كروموزوم‌های افراد داون- توانسته در شهرهای مختلف ايران، تلنگری باشد برای توجه بیشتر به این افراد و بالا بردن اميد و توان زندگی در میان آن‌ها. اين پروژه كه با هزينه‌ شخصی شكل گرفته است، امروز به یک بنياد تبدیل شده و اکنون به بهانه‌ هنر و با همكاری بخشی از جامعه‌ هنرهای تجسمی، نيازمند همياری همه‌ كسانی است كه توان آن را دارند تا شروعی برای حمايت جدی از این افراد و به‌ ویژه كودكان داون را رقم بزنند.