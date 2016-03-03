مصوبه جدید برای عرضه اینترنت باکیفیت/ تجاری سازی ماهواره «دوستی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام از برنامه های جدید وزارت ارتباطات در دو حوزه اینترنت و فضا، خبر داد.

مصوبات جدید برای ارائه اینترنت با کیفیت و حفظ حقوق کاربران اینترنت

وی گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندی کاربران اینترنت و لزوم دریافت خدمات باکیفیت و همچنین نظارت بیشتر بر عملکرد اپراتورها و شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی، مصوبات جدیدی را در کمیسیون تنظیم مقررات لازم الاجراء کردیم و پس از بحث و بررسی کارشناسانه تصمیم برآن شد تا شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها نهاد مادر مخابراتی کشور، شیوه های نظارتی جدیدی را در کنار روشهای مرسوم نظارت بر عملکرد به کارگیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر اساس این مصوبه مقررشد، شرکت ارتباطات زیرساخت تا اردیبهشت ماه نسبت به پیاده سازی و تکمیل سامانه‌های ثبت رسید خرابی اندازه گیری کیفیت و نیز مدیریت و پایش موافقتنامه سطح خدمات و ارائه دسترسی به خدمت گیرندگان، اقدام کند.

واعظی تاکید کرد: پس از آن مشترکان از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی اپراتور خود و ارتباط با بخش پشتیبانی مشترکان می‌توانند از روشهای درخواست خسارت توسط اپراتور خود اطلاع یافته و از این طریق، اقدام به ثبت درخواست خسارت از اپراتور کنند، تا پس از طی مراحل قانونی، امکان استفاده از خسارت پیش بینی شده در موافقتنامه سطح سرویس را داشته باشند.

به گفته وی اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکان فعلی را مطابق موافقتنامه سطح خدمات پرداخت کنند.

تجاری سازی ماهواره «دوستی»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد برنامه های مدنظر این وزارتخانه در حوزه فناوری فضایی نیز گفت: این روزها با افتخار اعلام می کنم که به یمن دستیابی جوانان و دانشمندان این مرز و بوم به دانش طراحی، ساخت و پرتاپ ماهواره به فضا، کشورمان، به جمع ۱۵ کشور اصلی دارای فناوری صلح آمیز فضایی پیوست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز ماهواره «دوستی» با فناوری بومی آماده پرتاپ است. باید تاکید کنم که هدف ما در دستیابی به این مهم، علاوه بر اقتدار ملی، کسب دانش و تجاری سازی در حوزه فضا و ماهواره است.

واعظی خاطرنشان کرد: از این پس باید بر روی کاربردهای فناوری فضایی از مخابرات تا سنجش از دور در حوزه هایی چون مدیریت بلایای طبیعی، کشاورزی، محیط زیست و داده های سنجشی و مخابراتی متمرکز شویم.