شناخت خوبی ازتیم پدیده داریم/برای کسب سه امتیاز به میدان می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غدیر بحری صبح پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی ملوان انزلی و پدیده مشهد در محل هیئت فوتبال خراسان رضوی اظهار کرد:‌ برای بازی و مقابله با تیم پدیده به مشهد آمدیم و امیدواریم بازی خوبی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه از جانب ملوان بازی زیبایی شاهد هستید، افزود: معتقدیم یک امتیاز معنا ندارد و برای برد و سه امتیاز به این دیدار آمدیم و تا توان داریم تلاش داریم که به این مهم دست یابیم.

سرمربی تیم ملوان در خصوص محروم ها و مصدومان بازی فردا گفت:‌ یکی از هافبک های تیم ملوان محروم و رضا درویش به دلیل کسالت مصدوم بازی فردا هستند.

وی در خصوص وضعیت آینده سرمربی این تیم ابراز کرد: هیئت مدیره تیم ملوان باید برای سرمربی این تیم تصمیم بگیرد و هر زمان که سرمربی جدید به تیم اضافه شود دست او را می فشاریم و از هیچ کمکی دریغ نمی کنیم.

بحری در مورد وضعیت پرداختی های بازیکنان تیم نیز گفت: در حال حاضر هشت تا ۲۰ درصد قراردادها پرداخت شده است و تمام تلاشمان را برای پرداخت ها تا پیش از سال جدید خواهیم داشت.

وی افزود: از هیئت مدیره تیم که تمام تلاش خود را در شرایط اقتصادی نامناسب صرف پرداختی های بازیکنان انجام داد نیز تشکر و قدردانی می کنم.

سرمربی تیم ملوان با اشاره به اینکه فیلم چند بازی اخیر تیم پدیده را دیدم و آنالیزهای لازم را در این خصوص انجام دادم و شناخت نسبی خوبی از این تیم به دست آوردم که امروز برای بازیکنان تیم ملوان جهت آشنایی کامل با تیم مقابل خود توضیح می دهم.

وی با بیان اینکه هیچ یک از تیم های داخلی در هیچ کجای ایران تماشاگرانی با تعصب تیم ملوان ندارد، تصریح کرد:‌ طرفداران تیم انزلی در خوشی و ناخوشی دنبال تیم هستند و از هیچ کوششی و حمایتی دریغ نمی کنند هدفشان این است که ملوان باشد و با ملوان زندگی کنند.

یادآور می شود تیم ملوان بندر انزلی با ۲۱ بازی و ۲۱ امتیاز در رده ۱۲ جدول رده بندی و تیم پدیده مشهد با ۲۱ بازی و ۲۶ امتیاز در رده ۱۰ جدول رده بندی قرار دارند.