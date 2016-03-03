وقفه در لیگ برتر شرایط پدیده رابهتر کرد/دو بازیکن فردا غایب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد طاری بخش صبح پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی ملوان انزلی و پدیده مشهد در محل هیئت فوتبال خراسان رضوی اظهار کرد:‌ تیم پدیده شرایط خوبی دارید و تمرینات خود را سپری کرده است.

سخنگوی تیم پدیده مشهد ادامه داد: به دلیل بازی های قهرمانی آسیا و ایجاد وقفه در بازی های لیگ برتر شرایط برای تیم ما بهتر شد و از این زمان بیشتر برای هماهنگی های لازم بین تیم نهایت استفاده را کردیم.

وی افزود: برای بازی فردا میلاد غریبی را در اختیار نداریم و مهدی خیری به دلیل دریافت کارت زرد در بازی قبلی سه اخطاره شد و از بازی فردا محروم است.

طاری بخش تاکید کرد: ملوان تیم خوبی است و با توجه به تمرینات و شناخت از این تیم امیدواریم پیروز میدان بازی فردا باشیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ از همه هوادارن تیم پدیده دعوت می کنیم در این بازی حضور داشته و مثل همیشه تیم خود را حمایت کنند.

سخنگوی تیم پدیده مشهد گفت:‌ مهاجری سرمربی تیم پدیده به دلیل تصادف در مسیر این نشست از حضور در جمع خبرنگاران بازماند.

گفتنی است؛ بازی ملوان بندر انزلی و پدیده مشهد از دیدارهای هفته ۲۲ لیگ برتر جام خیلج فارس جمعه ۱۴ اسفند ساعت ۱۶ ورزشگاه ثامن الائمه(ع) مشهد برگزار می شود.