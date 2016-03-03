آزمون طرح تربیت حافظان قرآن با حضور۳۵۰۰ نفر در کردستان برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در حاشیه برگزاری آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم در صحن مسجد جامع سنندج به خبرنگاران گفت: این آزمون امروز همزمان با سراسر کشور در صحن جدید مسجد جامع سنندج و ۲۰ حوزه امتحانی دیگر در سطح شهرستان‌های استان برگزار شد.

سلمان روحی از حضور ۳۵۰۰ نفر در آزمون کتبی طرح تربیت حافظان قرآن کریم در استان خبرداد وعنوان کرد: در سال‌جاری ۷ هزار کردستانی در این طرح ثبت نام کردند و موفق به حفظ یک تا ۳ جز از قرآن کریم شدند و از این تعداد ۴۰۰۰ نفر در آزمون دو مرحله ایی شفاهی و کتبی حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد:در طول چهار سال از برگزاری طرح تربیت حافظان قرآن کریم در استان بیش از ۲۵۰۰۰ نفر در رده های سنی مختلف تحت آموزش حفظ قرآن کریم قرار گرفتند و موفق به حفظ یک تا پانزده جز قرآن کریم شده اند.

وی بیان کرد: آزمون طرح ملی تربیت حافظان قرآن در ۱۱ رشته شامل ۸ رشته حفظ ترتیبی و ۳ رشته حفظ موضوعی برگزار می شود و افراد باید در مجموع آزمون شفاهی و کتبی از ۱۰۰ نمره، ۷۰ نمره را بدست آورند تا گواهی نامه حفظ را کسب کنند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان با بیان اینکه در مجموع جوایزی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان برای افراد برگزیده کشوری در نظر گرفته شده است، افزود: این جوایز شامل کمک هزینه حج عمره، کمک هزینه عتبات عالیات و کمک هزینه مشهد مقدس است.

روحی با بیان اینکه این آزمون تخصصی در ۱۱ رشته شامل ۴۰ سوال تستی برگزار می شود، اظهارداشت: این سوالات با حفظ امنیت و حفاظت کامل در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است.