به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقا میرزایی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به اینکه لرستان یکی از موفق ترین استان ها در بحث برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای معلمان بوده است، اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد تنها مختص سال جاری نبوده بلکه قرار است هر سال تکرار شود.

وی بر لزوم شناسایی نقاط ضعف و قوت دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در استان تاکید کرد و بیان داشت: در سال ۹۵ این طرح باید با جدیت بیشتری دنبال شود و همچنین برای رفع نقایص کتابچه تهیه شده برای آموزش معلمین یک تیم کارشناسی تشکیل می شود تا این کتاب تجدید چاپ شود.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان به مقایسه برنامه های پیشگیری از اعتیاد استان در سال ۹۳ با سال جاری پرداخت و گفت: در ۹ ماهه سال گذشته ۳۰۷ هزار نفر تحت پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال جاری به ۶۱۳ هزار نفر رسید.

آقامیرزایی با اشاره به اینکه طی امسال حدود یک میلیون نفر از جمعیت استان تحت پوشش آموزش های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفته اند، افزود: علاوه بر ۶۱۳ هزار نفری که طی امسال در بحث پیشگیری از اعتیاد آموزش دیده اند ۳۳۰ هزار معلم و دانش آموز نیز در این حوزه تحت پوشش قرار گرفتند.

با تاکید بر اینکه دستگاه های عضو کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد استان تا ۳۱ فروردین زمان دارند که برنامه های سال ۹۵ خود در بحث پیشگیری را اعلام کنند، تصریح کرد: لازم است که جلسات کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد از یکم تا پنجم هر ماه مرتبا برگزار شده و اعضاء کمیته در این جلسات حضور موثرتر داشته باشند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر لرستان خانواده ها، محلات شهری و روستایی، محیط های آموزشی، محیط های کاری و محیط های رفاهی را کانون های هدف استان در بحث پیشگیری از اعتیاد دانست و گفت: بنا داریم متناسب با برنامه های دستگاه های عضو کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد استان دستور کارهای سال ۹۵ را تنظیم کرده و در این جلسات طرح نماییم.