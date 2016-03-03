مجلس سنای پاکستان خواستار توضیح« سرتاج عزیز» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «رضا ربانی» رئیس مجلس سنای پاکستان درباره اظهارات مقامات دولتی هند درباره حمله تروریستی به پایگاه هوایی «پتان کوت» در ایالت پنجاب هند از «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان توضیح خواست.

رضا ربانی با صدور اطلاعیه ای سرتاج عزیز را روز سه شنبه آینده به مجلس سنای پاکستان فراخواند تا وی درباره اظهارات اخیر مقامات دولت هند توضیحاتی را به مجلس سنا ارایه دهد. علاوه بر این رضا ربانی از سرتاج عزیز خواسته است در باره بیانیه مشترک آمریکا و پاکستان در مذاکرات استراتژیک در واشتگتن و نیز اعضای طالبان پاکستان که در افغانستان پناه گرفته اند به مجلس توضیح دهد.

لازم به ذکر است در ماه ژانویه به پایگاه هوایی ایالت پنجاب هند حمله تروریستی شد که در پی آن ۷ تن از نیروهای امنیتی هند کشته شدند و دولت هند عوامل «جیش محمد» را مسئول این حمله تروریستی می داند. «منوهر پاریکر» وزیر دفاع هند در اظهارات اخیر خود اعلام کرد: تروریستها از داخل خاک پاکستان و با هماهنگی با دولت اسلام آباد به پایگاه هوایی هند حمله برده اند.

از سویی دیگر مذاکرات استراتژیک آمریکا و پاکستان در واشنگتن و با شرکت «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان و «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا برگزار شد.