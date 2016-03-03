به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح پنجشنبه در کنگره شهید رئیسعلی دلواری که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: این سرزمین همواره مهد مردانی بزرگ بوده است و نام مردانی چون رئیسعلی دلواری با زندگی مردم عجین شده است.

وی افزود: رئیسعلی دلواری در حالی که کشور مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته بود، بدون حمایت دولت مرکزی به پا خواست و با جوانمردی و غیرت جوانان را دعوت کرد و در مقابل قدرت بزرگ نظامی استادند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر در دوران دفاع مقدس نیز افتخارآفرینی‌های بسیار زیادی داشته‌اند، بیان کرد: ایستادگی مرم باعث شد تا امنیت و اقتدار را در کشور شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه مردم استان بوشهر همواره مرزداران شایسته‌ای برای کشور بوده‌اند، خاطرنشان کرد: سهم حضور مردم استان بوشهر در دوران دفاع مقدس در جبه‌های نبرد، بیش از نسبت جمعیتی این استان بوده است.

سالاری با اشاره به موفقیت‌های تیم دیپلماسی ایران در مذاکرات هسته‌ای، اضافه کرد: تاریخ سراسر مقاومت و افتخار ما پشتیبان تیم مذاکره‌کننده در این مذاکرات بود.

وی تصریح کرد: مجهادت‌های قیام جنوب با حضور بزرگان زیادی انجام شد و تفکیک این افراد اصلا به صلاح نیست و باید همه این افتخارآفرینان را در کنار هم بگذاریم و به آنها افتخار کنیم.

استاندار بوشهر با اشاره به نام برخی از مجاهدان و افتخارآفرینان این استان در مقابله با متجاوزان، افزود: هیچ یک از بزرگان این استان را نمی‌توانیم از هم جدا کنیم و اینها متعلق به همه مردم هستند.

وی بیان کرد: باید چنین مراسماتی را برای همه این بزرگان برگزار کنیم و از چنین برنامه‌هایی در راستای تقویت وحدت در جامعه استفاده کنیم.