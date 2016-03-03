استقرار ۸۸۶ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی جشن نیکوکاری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی‌نژاد امروز پنج شنبه در حاشیه آیین نمادین آغاز جشن نیکوکاری در پایگاه های مستقر در معابرشهری استان، در میدان آزادی سنندج به خبرنگاران گفت: جشن نیکوکاری از روزگذشته در ۲ هزار و ۳۰۰ آموزشگاه سطح استان آغاز شد.

وی عنوان کرد: در ۲۷۰ مدرسه هم به صورت نمادین جشن نیکوکاری با حضور دانش آموزان و اولیا و مدیران در سطح استان برگزار شد.

وی از استقرار ۸۸۶ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در استان خبرداد و اظهارداشت: ۲۱ پایگاه سیار هم در سطح استان اقدام به جمع آوری کمک های مردمی می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان با اشاره به اینکه ۱۳ مرکز نیکوکاری کمیته امداد در استان با محوریت مساجد فعالیت می کنند، ادامه داد: ۴۰۰ مسجد هم در استان آماده جمع‌آوری کمک‌های مردمی درجشن نیکوکاری است.

موسی‌نژاد با اشاره به اینکه اکیپی هم از کردستان به تهران اعزام شده تا کمک های خیران تهرانی را جمع آوری کنند، بیان کرد: کمیته امداد نیز کمک های جمع آوری شده را با اولویت ایتام و زنان سرپرست خانوار در سطح استان توزیع خواهد کرد.

وی اظهارداشت: برنامه ریزی های لازم هم صورت گرفته که در اسرع وقت کمک های مردمی توسط خود مردم، خیران و هیئت امنای مساجد در میان نیازمندان توزیع شود.

وی میزان کمک جمع آوری شده در جشن نیکوکاری سال گذشته استان را حدود یک میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: امسال پیش بینی کردیم رشد مطلوبی نسبت به سال گذشته داشته باشیم.