به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع تصادفات رانندگی در جاده های روستایی لرستان اظهار داشت: در حال حاضر ۳۲ درصد از تصادفات رانندگی در لرستان مربوط به محورهای روستایی است.

وی با اشاره به کاهش تصادفات رانندگی در جاده های روستایی لرستان طی امسال نسبت به سال گذشته عنوان کرد: میزان تصادفات رانندگی در جاده های روستایی استان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس راه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به آموزش های ترافیکی ارائه شده در استان اشاره کرد و گفت: طی امسال هزار و ۵۸ دهیار روستاهای لرستان آموزش های ترافیکی و پیشگیری از تصادفات رانندگی را فرا گرفته اند.

سرهنگ چغلوند بیان داشت: همچنین در مدت زمان یاد شده ۱۶ هزار و ۴۵۸ نفر از رانندگان حوزه حمل و نقل بار استان، دو هزار ۴۸۸ نفر از دانش آموزان مدارس حاشیه راههای استان و ... آموزش های فرهنگ ترافیکی را فرا گرفته اند.

وی همچنین از ارجاع هشت هزار و ۹۰۵ خودرو حادثه ساز و توقیف پنج هزار و ۴۵۴ دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده راکبان آنها از کلاه ایمنی و همچنین حرکات نمایشی غیر مجاز و ... به پارکینگ خبر داد.