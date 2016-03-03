به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی در اولین همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه پایدار با رویکرد HSE که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، گفت: در سال‌های نخست شکل‌گیری جمعیت هلال احمر در ایران توجه به کودکان تنها پس از بروز بلایای طبیعی صورت می‌گرفت، اما هر چه پیش رفتیم به خصوص در سال‌های اخیر فعالیت در حوزه کودکان توسط این نهاد سمت و سوی تازه‌ای یافت.

وی افزود: پرداختن به مقوله آموزش به ویژه آموزش‌های خودامدادی از رویکردهایی بود که در سال‌های اخیر با تاسیس کانون غنچه‌های هلال ویژه کودکان ۵ تا ۷ ساله در این مجموعه شکل گرفت. بر اساس یافته‌های علمی و شواهد میدانی، آسیب‌پذیرترین قشر در حوادث و بلایا چه طبیعی و چه دست‌ساز بشر، کودکان هستند که یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار توجه به این گروه است.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر تصریح کرد: تا سال ۱۳۸۶ رده سنی مورد آموزش جمعیت هلال احمر نوجوانان ۱۲ سال به بالا بود، اما از این سال آموزش‌های ابتدایی کمک‌های اولیه شامل آشناسازی کودکان با کیف کمک‌های اولیه، نحوه استفاده از برخی ابزار داخل آن و همچنین نحوه پناه‌گیری در هنگام زلزله که یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در حوادث و بلایا در ایران بود، در دستور کار سازمان جوانان جمعیت هلال احمر قرار گرفت. از آن سال تاکنون بیش از یک میلیون کودک ضمن آشنایی با فعالیت‌های جمعیت آموزش‌هایی را فرا گرفتند تا در هنگام حوادث بتوانند تا پیش از رسیدن والدین یا نیروهای امدادی در درجه نخست خود را نجات دهند و از آسیب‌ها دوری کنند و یا در صورت بروز حوادث جاده‌ای و بیهوشی والدین بتوانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد تماس گیرند.

حبیبی بیان کرد: اهمیت این آموزش‌ها که منجر به حفظ منابع انسانی ارزشمند یک جامعه از یک سو و ایجاد آرامش روانی ناشی از حفظ سلامت اعضای خانواده از دیگر سو تا جایی است که در آخرین نشست جهانی صلیب سرخ و هلال احمر از این طرح استقبال شده و ارائه این طرح برای گسترش آن و سایر جمعیت‌های ملی درخواست شد.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر با بیان اینکه آموزش‌های این رده سنی از طریق ارائه آموزش‌های ابتدایی به مدیران و مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی همیار صورت پذیرفت، گفت: اقلام آموزشی نیز در اختیار آنان قرار گرفت و از این میان می‌توان به انتشار ۴۰ نشریه تخصصی بشردوستی و امدادی کودکان با نام ماه مهربان و راه‌اندازی شبکه قصه‌گویی مهرگویان برای بهره‌گیری کودکان از آموزش‌ها به گونه شنیداری اشاره کرد.

وی با اشاره به وجه دیگر آموزش‌ها و فعالیت کودکان در غنچه‌های هلال گفت: پرداختن به اصل و مهارت‌های بشردوستی در این آموزش‌ها دارای اهمیت است. کودکانی که از سنین پایه آموزش‌هایی مبتنی بر نوعدوستی و کمک به هم‌نوع و فراتر از آن احترام به طبیعت را می‌بینند، مسلما در آینده تبدیل به سلول‌های موثر اجتماعی برای ایجاد اجتماعی مملو از صلح و عاری از خشونت خواهند شد.

وی تصریح کرد: وجه دیگر فعالیت جمعیت هلال احمر در زمینه کودکان، ارائه خدمات توانبخشی به کودکان و همچنین در مواردی ارائه کمک‌های مادی به خانواده‌های آسیب‌پذیر آنان جهت جلوگیری از تبدیل این افراد به کودکان کار آینده است.

حبیبی خاطرنشان کرد: در فعالیت‌های ما در سال‌های اخیر پرداختن به کودکان و نقش بی‌بدیل آنان در خانواده به عنوان راهبردی اساسی مورد توجه قرار گرفته است. تصمیم‌های ما در این حوزه با مشورت کودکان و با کمک خود آنان با ارائه شیوه‌های نوین صورت پذیرفته است.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر بیان کرد: اگر بناست آموزش‌های خود را در زمینه‌های امدادی و بشردوستی به جامعه منتقل کنیم بهترین زمان آن همین سن کودکی است. برای ایجاد جامعه ایمن از نظر سلامت روانی باید کودکان خود را بشردوست و نوع‌دوست تربیت کنیم و این محور در فعالیت‌های ما مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه جامعه متکثر قومی در کنار فرصت بودن می‌تواند تهدید نیز باشد، گفت: باید به کودکان آموزش دهیم کوتاهی یا بلندی، چاقی و لاغری، رنگ پوست و نژاد، لهجه و قومیت دلیلی برای تمسخر یا ایجاد برتری بر دیگران نیست. اگر امروز برنامه کوتاه در رسانه فراگیر به تمسخر قومیتی می‌پردازد و در برابر آن شاهد واکنش احساسی و توأم با خشم مهارناپذیر هستیم، نیاز ما را به ارائه این آموزش‌ها گوشزد می‌نماید و ارائه این آموزش‌ها را از سن کودکی آغاز کرده‌ایم.

حبیبی تصریح کرد: متاسفانه با روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی از جمله جدایی والدین شاهد تنهایی بیشتر کودکان هستیم، همین امر بر ضرورت ارائه آموزش‌های مبتنی بر خودمراقبتی در سنین کودکی می‌افزاید. جمعیت هلال احمر به عنوان نهادی امدادرسان تلاش خود را برای افزایش این توانمندی در کودکان به کار برده است و در برنامه پنجساله خود نسبت به گسترش آن تاکید ویژه‌ای دارد.