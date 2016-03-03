مصاف«سیاوش سام فردیس» و نماینده قزوین برای رسیدن به لیگ یک

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده والیبال البرز در مرحله مقدماتی که در شهرهای اراک و کاشان برگزار شد به عنوان تیم نخست به دور دوم رسید .

این تیم در دور دوم که در قزوین برگزار می شود مقابل نمایندگان مازندران، یزد و کرمانشاه به پیروزی رسید و روز گذشته در دیدار دور سوم در یک تک بازی تیم شهید طلوعی بابلسر را از پیش رو برداشت تا خود را به جمع ۴ تیم نهایی ومرحله پلی اف برساند.

سیاوش سام فردیس عصر امروز و از ساعت ۱۸ در سالن شهید بابایی قزوین به دیدار سپهر الکتریک می رود و امیدوار است با پیروزی در مقابل تیم میزبان جواز حضور در لیگ یک والیبال کشور در فصل آینده را کسب کند.

این دوتیم پیش از این در مرحله نخست دو بار با هم روبرو شده اند که ماحصل تلاش آنها کسب یک برد برای هر دو تیم بوده است.

لیگ زیرگروه والیبال باشگاه های کشور در فصل ۹۴ با حضور ۲۰ تیم و با عنوان گرامیداشت شهدای والیبالیست کشور برگزار می شود و در نهایت ۳ تیم مجوز حضور در لیگ دسته اول سال آینده را کسب می کنند.