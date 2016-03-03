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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶

فرمانده مرزبانی ناجا تاکید کرد؛

ولایت مداری مطلق محور فعالیت های ناجا

ولایت مداری مطلق محور فعالیت های ناجا

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه هوشیاری و بصیرت راهکار شناخت توطئه های دشمنان است، گفت: ولایت مداری مطلق محور ماموریت های نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در جمع روسای دفاتر مرزبانی استان ها به توطئه های دشمنان بر علیه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: وجود رهبری الهی در راس تصمیم گیری کشور، ولایت مداری و حرکت مردم در مسیر ولایت، عامل خنثی سازی توطئه ها و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در میدان های بزرگ و سخت است.

وی افزود: دشمن با شناخت نقاط قوت ما و برای ضربه زدن به ما هدف گذاری کرده و یکی از اهداف بزرگ آنان تضعیف جایگاه ولایت است.

فرمانده مرزبانی ناجا، "هوشیاری" و "بصیرت" را عاملی مهم در شناخت توطئه های دشمن برشمرد و تصریح کرد: باید معرفت خود نسبت به ولایت را افزایش دهیم.

سردار رضایی همچنین با تاکید بر تقویت معرفت و شناخت نسبت به حضرت زهرا (س) مطرح کرد: ولایت مداری از درس های ایام فاطمیه است.

وی همچنین نیروهای مسلح را نماد انقلاب اسلامی و زینت کشور برشمرد و بر رعایت انضباط ظاهری و باطنی در کارها تاکید کرد.

فرمانده مرزبانی ناجا در ادامه به جایگاه ویژه روسای دفاتر در پیشبرد اهداف مرزبانی در استان ها اشاره کرد و گفت: باید با تکلیف شناسی دقیق به انجام وظایف پرداخت.

سردار رضایی در پایان، رشد مرزبانی در راهبرد اصلی و هدف گذاری شده را مطلوب ارزیابی کرد و از روسای دفاتر خواست تا با در نظر گرفتن این راهبردها و رسیدگی به مشکلات کارکنان و مجموعه بر ارتقاء موفقیت ها و کاهش نقاط ضعف و مشکلات بپردازند.

کد مطلب 3571746

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