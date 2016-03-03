سارقان ۳ کيلویی طلا در ايلام دستگیر شدند

سردار علی دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پنج روز پيش، دو سارق حرفه ای اقدام به سرقت طلاهای يک شهروند مهرانی کرده و از اين شهر متواری شدند.

وی ادامه داد: اين دو سارق در پوشش کارگر ساختمانی وارد منزل مال باخته شده و پس از شناسايی راه های نفوذ و پيداکردن محل طلاها در فرصتی مناسب گاو صندوق مالباخته را تخريب و مقدار سه کيلو طلا و جواهرات را به سرقت بردند.

فرمانده انتظامی استان ايلام گفت: با اطلاع پليس از انجام اين سرقت بلافاصله کارآگاهان پليس آگاهی مهران موضوع اين پرونده را در دستور کار خود قرار داده و آماده باش لازم نيز به شهرستان های همجوار اعلام شد.

وی گفت: پس از چند روز کار اطلاعاتی و استفاده از توانمندی های تخصصي پليس، محل اختفای سارقان در شهرستان سيروان شناسايی شد.

سردار دولتي تصريح کرد: صبح امروز اين دو سارق در يک عمليات پليسی مشترک توسط ماموران انتظامی شهرستان مهران و سيروان دستگير شدند و مقدار سه کيلو طلا و جواهر از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی استان ايلام در پايان از شهروندان خواست از نگهداری طلا و جواهرات زياد در منزل خودداری کنند.