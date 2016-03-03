اطلاعیه سازمان لیگ والیبال در مورد فینال لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس برنامه مصوب شده در جلسه شورای لیگ برنامه پنج مسابقه فینال لیگ برتر به شرح ذیل اعلام می گردد:
بازی رفت
یکشنبه ۱۶ اسفندماه : بانک سرمایه – پیکان تهران
دوشنبه ۱۷ اسفندماه: بانک سرمایه – پیکان تهران
بازی برگشت
پنج شنبه ۲۰ اسفندماه: پیکان تهران – بانک سرمایه
جمعه ۲۱ اسفندماه: پیکان تهران – بانک سرمایه
بازی پنجم
دوشنبه ۲۴ اسفندماه: بانک سرمایه – پیکان تهران
به گزارش مهر، هر پنج مسابقه از ساعت ۱۷ در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال طی اطلاعیه برنامه برگزاری دیدارهای مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس برنامه مصوب شده در جلسه شورای لیگ برنامه پنج مسابقه فینال لیگ برتر به شرح ذیل اعلام می گردد:
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