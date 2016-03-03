اطلاعیه سازمان لیگ والیبال در مورد فینال لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس برنامه مصوب شده در جلسه شورای لیگ برنامه پنج مسابقه فینال لیگ برتر به شرح ذیل اعلام می گردد:



بازی رفت

یکشنبه ۱۶ اسفندماه : بانک سرمایه – پیکان تهران

دوشنبه ۱۷ اسفندماه: بانک سرمایه – پیکان تهران



بازی برگشت

پنج شنبه ۲۰ اسفندماه: پیکان تهران – بانک سرمایه

جمعه ۲۱ اسفندماه: پیکان تهران – بانک سرمایه



بازی پنجم

دوشنبه ۲۴ اسفندماه: بانک سرمایه – پیکان تهران



به گزارش مهر، هر پنج مسابقه از ساعت ۱۷ در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد.