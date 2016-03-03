کلاهبرداری سریالی مامور قلابی/متهم را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر، ششم بهمن امسال پیرمردی با مراجعه به کلانتری ۱۰۵ سنایی به مأموران اعلام کرد فردی تحت عنوان مأمور یکی از وزارتخانه های دولتی اقدام به کلاهبرداری از من کرده است. این شخص با تهدید اینکه من باید خاطر دلایل امنیتی بازداشت شوم ، مرا مجبور کرد تا مبلغ ۱۵ میلیون تومان تومان به عنوان تامین وثیقه نقدی به او پرداخت کنم اما پس از مراجعه به وزارتخانه مربوطه متوجه شدم که در واقع مورد کلاهبرداری قرار گرفته ام.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری و جعل عناوین دولتی" و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای خارک، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت.

پیرمرد مالباخته در خصوص نحوه کلاهبرداری و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان پول نقد به مأمور قلابی، به کارآگاهان گفت: بیستم دیماه در میدان آرژانتین در حال رفتن به خانه بودم ؛ در مسیر فردی حدودا ۴۰ ساله در خصوص مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شروع به صحبت کرد. او در طی صحبت هایش مرا مخاطب قرار داد و پرسید شما فرد با تجربه ای هستید و حکومت سابق را هم دیده اید در حال حاضر نیز شرایط کنونی جامعه را تجربه کرده اید، نظرتان درباره وضعیت زندگی مردم چیست؟ به این بهانه سر صحبتش را با من باز کرد. وقتی که اظهارات این شخص را تایید کردم ناگهان او با عصبانیت شدید ادعا کرد شما به نظام توهین کرده اید و باید بازداشت شوید." و در ادامه خودش را مأمور یکی از وزارتخانه های دولتی معرفی کرد.

در آن لحظه از نحوه برخورد و عکس العمل شدید این شخص، به ویژه تهدید مبنی بر بازداشت توسط وی غافلگیر شده و قادر به فکر کردن نبودم در چنین شرایطی در پاسخ به تقاضای بنده مبنی بر عدم بازداشت، این شخص مدعی شد که باید مبلغی را به عنوان "وثیقه مالی" تا روز مراجعه به محل کار ایشان پرداخت کنم تا او اجازه آزادی موقت مرا بدهد. بسیار نگران بیماری قلب خود بودم ؛ به ناچار پیشنهاد وی را قبول کرده و با مراجعه به شعبه بانک خجسته در خیابان مطهری، مبلغ ۱۵ میلیون را از حساب خود خارج و به او تحویل دادم.

مالباخته اضافه کرد: ششم بهمن ماه وقتی به آدرس اعلام شده از سوی این شخص مراجعه کردم ، به بنده توضیح داده شد که اصولا چنین روالی در خصوص دریافت وثیقه از افراد غیرقانونی است و آن فرد یک مامور قلابی بوده است که تحت عنوان مامور و با تهدید از من کلاهبرداری کرده است. لذا با راهنمایی کارکنان وزارتخانه ی مربوطه به کلانتری محل سکونت خود راهنمایی شدم تا طرح شکایت کنم.

با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان با مراجعه به شعبه بانک خجسته در خیابان مطهری به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته بانک پرداخته و با راهنمایی مالباخته موفق به شناسایی تصویر مأمور قلابی شدند که به مراه مالباخته وارد بانک شده و در ادامه مبلغ ۱۵ میلیون تومان وجه نقد را از مالباخته گرفته و از بانک خارج شده است.

در ادامه تحقیقات و با شکایت تعداد دیگری از شکات و مالباختگان که دقیقا به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، تصاویر بدست آمده از متهم مورد شناسایی قرار گرفت.

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: با توجه به ادامه رسیدگی به پرونده برای شناسایی و دستگیری متهم ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است.

از شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا در صورت شناسایی متهم، هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی، مخفیگاه یا محل های تردد این شخص را از طریق شماره تماس های ۲۱۸۶۵۶۳۳ و ۲۱۸۶۵۶۴۹ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.