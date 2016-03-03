جشن نیکوکاری اقدامی موثر و شایسته در حمایت از نیازمندان جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز پنج شنبه در حاشیه آیین نمادین آغاز جشن نیکوکاری در پایگاه های مستقر در معابرشهری استان، در میدان آزادی سنندج به خبرنگاران گفت: نوعدوستی و توجه به نیاز و درد و رنج دیگران یکی از خصلت هایی است که خداوند متعال به انسان ها عطا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در آیات مختلف قرآن کریم بر توجه به نیازمندان تاکید فراوان شده است، عنوان کرد: کسانی که خداوند به آنها تمکن مالی عطا کرده و نعمتی را در اختیار آنها قرار داده است باید به فکر رفع نیازهای محرومان و نیازمندان جامعه خود هم باشند.

وی بیان کرد: در آیین باستانی نوروز در کشورما یکی از رسوم آن این است که مردم اقدام به خرید پوشاک و سایر وسایل دیگر برای خود و فرزندانشان می کنند.

استاندار کردستان اظهارداشت: طبیعی است که بخشی از جامعه ما توانایی مالی برای خرید دراین ایام را ندارند و در چنین شرایطی انتظار می رود در جامعه اسلامی ما افراد متمکن اقدام به کمک و حمایت از فقرا و نیازمندان کنند.

زاهدی برگزاری جشن نیکوکاری به همت کمیته امداد حضرت امام(ره) را اقدامی ارزشمند برای جمع آوری کمک های مردمی خواند و گفت: با برگزاری این جشن بخشی از نیازهای جامعه برآورده می شود.

وی عنوان کرد: مردم استان کردستان علی رغم پایین بودن درآمد سرانه همواره بیشترین کمک و حمایت را از نیازمندان داشته اند، انتظار می رود بازهم در این ایام هم دل کودکان محروم استان را در ایام شاد کنند.