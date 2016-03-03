توسعه کرمانشاه در گرو توجه به تولید است/ لزوم کاهش نرخ بهره بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه با نمایندگان منتخب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان ظهر امروز پنجشنبه در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و منتخب مجلس دهم در این نشست، اظهار داشت: حضور پر رنگ مردم شریف استان کرمانشاه در روز انتخابات برگ زرین دیگری از افتخارات آنان در تعیین سرنوشت کشور بود که بیش از پیش قدرت نظام و علاقه و تعهد مردم ولایت مدار استان به انقلاب را به نمایش گذاشت.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال به عنوان مهمترین دغدغه کشور و نیاز به توجه بیشتر مسئولان در راستای از بین بردن معضل بیکاری، تصریح کرد: شاه بیت اقتصاد مقاومتی و ستون فقرات اقتصاد در حقیقت موضوع تولید است و پایه و اساس همه اقتصادهای دنیا بر فرمول و عناصر اصلی سرمایه، تولید، فروش، سود و مالیات قرار دارد.

مصری با تاکید بر اینکه سرمایه باید دارای امنیت سیاسی، اجتماعی و ... باشد، یادآور شد: سرمایه باید در تولید به چرخش درآید و با رسیدن به مرحله فروش توفیق سودآوری را کسب و توسعه اقتصادی را ایجاد کند.

توسعه و اشتغال استان کرمانشاه در گرو تولید است

وی سود دهی بخش های اقتصادی کشور را نیازمند سنجش و بازدهی دانست و گفت: سرمایه باید دارای ثبات بوده و آیین نامه و بخش نامه ها تغییر نکند و در مقابل تولید نیز دارای قوانین و مقرارات باشد.

این نماینده مجلس نقطه عطف اقتصاد و نیز مشکل کنونی کشور را در بخش تولید دانست و گفت: استان کرمانشاه باید به سمت تولید حرکت کند در غیر این صورت نمی توان امیدی به اشتغال و توسعه داشت.

مصری با اشاره به وجود ۴.۵ میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور گفت: در حال حاضر نرخ بهره بانکی کشورهایی چون چین و آلمان زیر ۲ درصد است اما درکشور ما بین ۲۴ تا ۳۰ درصد بهره بانکی تعریف شده که از قدرت رقابت تجاری می کاهد.

مصری توجه به منابع انسانی را بعد از سرمایه اقتصادی، مهمترین پتانسیل قابل توجه در کشور دانست و خاطرنشان کرد: ساختار نظام بانکی بر تمرکز سرمایه مبتنی است در حالی که سرمایه باید در صنعت اقتصادی به گردش در بیاید و ایجاد تولید و اشتغال کند.

به ترکیب نمایندگان مجلس دهم کرمانشاه امیدوار هستم

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم تاکید کرد: راه حل مناسب تجمع تشکل های صنفی جهت سرمایه گذاری و تعیین مکانی برای تولید و فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان است.

وی با اشاره یکی از کارخانه های لبنیات در استان که بیش از ۱۵ سال است غیر فعال بوده، گفت: تولیدات از دیگر استان ها وارد کرمانشاه می شود و این جای تامل دارد، بنابراین از نظر فرهنگی اصناف استان باید خوشه های تولیدی تشکیل دهند تا تولیدات داخلی در استان مصرف شود.

مصری مشارکت و همراهی نمایندگان استان در مجلس دهم با همفکری و هم افزایی را مهم ارزیابی کرد و افزود: به این ترکیب نمایندگان بسیار امیدوارم هستم تا زمینه پیشرفت را برای کرمانشاه فراهم آورند.