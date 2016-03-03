ورزشکاران استان از دونده مدال آور قزوین تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در مراسمی با حضور معاونان اداره ورزش و جوانان و ورزش دوستان استان از علی رستمی دونده مدال آور قزوین عضو تیم ملی در مقابل اداره کل ورزش و جوانان استان استقبال و تجلیل شد.

علی رستمی عضو تیم های ملی دو و میدانی جوانان که در جریان رقابت های آسیایی بحرین به نشان برنز تیمی دست یافته است درباره این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: مسابقات آسیایی این دوره از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و تیم های عربی با به خدمت گرفتن ورزشکاران افریقایی سطح مسابقات را بسیار بالا برده بودند و ما با تمرین موفق به کسب نشان برنز آسیا شدیم.

وی افزود: در بخش انفرادی بعد از دوندگان آفریقایی در جایگاه دوازدهم ایستادم و این در حالی بود که اگر این جایگاه را کسب نمی کردم عنوان سوم و نشان برنز کشورمان به مقام چهارمی تغییر می کرد.

رستمی خاطرنشان کرد: در سال آینده ۲ رویداد آسیایی، یک رقابت جهانی و یک تورنمنت بین المللی در دو و میدانی را پیش رو دارم و خود را برای آن ها آماده می کنم.

رستمی تمرینات خود را زیر نظر فرض الله رستمی برادر بزرگ تر خود و از قهرمانان استقامت تیم ملی در قزوین برگزار می کند.

رقابت های دو و میدانی صحرا نوردی قهرمانی آسیا به میزبانی بحرین برگزار شد.