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۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۹

ورزشکاران استان از دونده مدال آور قزوین تجلیل کردند

ورزشکاران استان از دونده مدال آور قزوین تجلیل کردند

قزوین- ورزشکاران و مسئولان ورزش استان با استقبال از علی رستمی ورزشکار استان قزوین که در جریان رقابت های قهرمانی آسیا در بحرین به نشان برنز تیمی دست یافته بود، تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در مراسمی با حضور معاونان اداره ورزش و جوانان و ورزش دوستان استان از علی رستمی دونده مدال آور قزوین عضو تیم ملی در مقابل اداره کل ورزش و جوانان استان استقبال و تجلیل شد.

علی رستمی عضو تیم های ملی دو و میدانی جوانان که در جریان رقابت های آسیایی بحرین به نشان برنز تیمی دست یافته است درباره این مسابقات به خبرنگار مهر گفت: مسابقات آسیایی این دوره از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و تیم های عربی با به خدمت گرفتن ورزشکاران افریقایی سطح مسابقات را بسیار بالا برده بودند و ما با تمرین موفق به کسب نشان برنز آسیا شدیم.

وی افزود: در بخش انفرادی بعد از دوندگان آفریقایی در جایگاه دوازدهم ایستادم و این در حالی بود که اگر این جایگاه را کسب نمی کردم عنوان سوم و نشان برنز کشورمان به مقام چهارمی تغییر می کرد.

رستمی خاطرنشان کرد: در سال آینده ۲ رویداد آسیایی، یک رقابت جهانی و یک تورنمنت بین المللی در دو و میدانی را پیش رو دارم و خود را برای آن ها آماده می کنم.

رستمی تمرینات خود را زیر نظر فرض الله رستمی برادر بزرگ تر خود و از قهرمانان استقامت تیم ملی در قزوین برگزار می کند.

رقابت های دو و میدانی صحرا نوردی قهرمانی آسیا به میزبانی بحرین برگزار شد.

کد مطلب 3571758

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