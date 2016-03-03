نقش نهادهای فرهنگی در پرشور شدن انتخابات/تاکید برجلب مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، زمستان ۹۴ برای مردم شهید پرور و ولایتمدار استان سمنان، نسبت به سال های پیش حال و هوایی ویژه داشت، دو آزمون مهم و سرنوشت ساز در ۲۲بهمن ماه و هفتم اسفند، انتظار حضور مردمی را می کشید که با حضور و مشارکت بیگانه نیستند مردمی که بیش از سه هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند و برای درصحنه بودن در زمره السابقون قرار دارند.

مردم دیار قومس اما هیچگاه انقلاب اسلامی شان را تنها نگذاشته اند در همه بزنگاه های تاریخ معاصر سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی پای نظام ایستاده اند و حضور خود را همچنان با گذشت سی و هفت سال از پیروزی نور بر ظلمت، حفظ و تقویت کرده اند.

اما در این بین نمی توان از نقش نهادهای فرهنگ ساز جامعه در جلب مشارکت عمومی غافل شد، نهادها و سازمان هایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، بسیج، اصناف، سپاه پاسداران، شهرداری ها، مجموعه وزارت کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ... که با دعوت عمومی از مردم همیشه در صحنه استان سمنان زمینه ساز حماسه هفتم اسفندماه شدند.

حضور مردم در انتخابات اهمیت بسزایی داشت

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره نقش آفرینی این نهاد در انتخابات۹۴ به خبرنگار مهر، گفت: این اداره کل ظرفیت های متعددی را در حوزه تبلیغ و اشاعه فرهنگ دینی در درون خود دارد که کانون مداحان، شورای هیئات مذهبی، شبکه تبلیغ، روحانیان مستقر، طرح هجرت، خانه های عالم روستایی، خانه های قرآنی، بانوان فرهیخته، خبرگزاری مهر، تبیان و ... از جمله آنها هستند که قطعا هرکدام به نوبه خود سهمی در این رویداد مهم داشتند.

حجت الاسلام علی شکری در توضیح اهمیت این انتخابات نسبت به دوره های قبل، توضیح داد: انتخابات۹۴، نخستین انتخابات پس از برجام بود همین مهم درباره راهپیمایی ۲۲بهمن نیز صدق می کرد لذا همه جهانیان چشم به حضور و مشارکت مردم ایران اسلامی داشتند که اهمیت دو رویداد مهم را دوچندان می ساخت اما خوشبختانه مردم با بصیرت ما توانستند پاسخ همه جهانیان را باحضور گسترده خود بدهند.

وی افزود: این اهمیت قطعا می تواند در عملکرد نهادهای فرهنگ ساز جامعه نیز نقش داشته باشد در همین راستا شبکه تبلیغی با حضور مبلغان اعزامی به نقاط روستایی و شهری استان سمنان، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، آرمان های انقلاب اسلامی و شرایط حساس کنونی منطقه و جهان در راستای جلب مشارکت عمومی فعالیت داشتند.

اطلاع رسانی در خلق حماسه مردمی موثر است

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان، درباره اقدامات این نهاد نیز، گفت: ارسال بالغ بر ۳۵ هزار پیامک شامل سخنان مقام معظم رهبری و امام راحل با موضوعاتی نظیر لزوم حضور در انتخابات، حفظ وحدت و ناامیدی دشمنان برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات و حضور حداکثری مردم یکی از اقدامات در آستانه انتخابات هفتم اسفندماه و همچنین راهپیمایی عظیم ۲۲بهمن بوده است.

شکری با بیان اینکه فضا سازی شهری در مناسبت های مختلف، تاثیر بسزایی در جلب مشارکت عمومی دارد، ابراز داشت: فضا سازی شهری در رویدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی می تواند به جلب مشارکت عمومی و در نهایت انتقال پیام به اقشار مختلف منجر شود که در این راستا، اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در آستانه انتخابات نسبت به نشر و نصب۲۰۰ متر مربع بنر با محتوای سخنان مقام معظم رهبری و ... درباره حضور و مشارکت در معابر و میادین اصلی استان، اقدام کرده است.

وی افزود: همچنین اعزام روحانی و ایراد سخنرانی در مساجد روستایی و شهرس، صدور بیانیه در راستای جلب و تقدیر از مردم، برگزاری جلسات هم افزایی و همفکری با روسای ادارات و نهادهای فرهنگ ساز در راستای تبیین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تعیین مصداق های انتخاب اصلح در کنار ضرورت حضور حداکثری مردم در حماسه هفتم اسفندماه از جمله دیگر اقدامات بوده است.

فضای مجازی فرصتی برای جلب مشارکت مردم بود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با اشاره به فعالیت های قابل توجه سازمان تبلیغات اسلامی در فضای مجازی طی سال و خصوصا همزمان با انتخابات هفتم اسفندماه، گفت: طراحی پوسترهای ویژه انتخابات با موضوعاتی شامل سخنان مقام معظم رهبری، اهمیت مشارکت مردم و یادآوری آرمان های انقلاب اسلامی و همچنین نشر وسیع آن در شبکه های مجازی شامل تلگرام، از دیگر اقدامات این اداره کل برای جلب مشارکت مردم بود که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز روبرو شد.

شکری با اشاره به اهمیت فضای مجازی در رویدادهای اجتماعی، بیان داشت: فضای مجازی می تواند در هر دو کارکرد خود اعم از تهدید و یا فرصت نقش بسزایی اعم از منفی و یا مثبت را در رویدادهای اجتماعی به ویژه انتخابات داشته باشد که با استفاده صحیح و کاربردی از این ظرفیت در ایام انتخابات، خوشبختانه فعالیت های دستگاه های فرهنگ ساز جامعه در این فضا مثبت ارزیابی شده که نتیجه این فعالیت ها در نهایت، حضور پرشور مردم در انتخابات بود.

وی افزود: حضور و سرکشی مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پای صندوق های اخذ رای همزمان با روز رای گیری نشان از صلابت حضور مردم در جای جای استان داشت که این مهم جای قدردانی و تقدیر از مردم همیشه در صحنه و شهید پرور استان و همچنین دست اندرکاران برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه دارد که یکبار دیگر برگی زرین را در تاریخ افتخارات ایران اسلامی رقم زدند.

حراست از انقلاب با حضور در انتخابات عجین شد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان حکومت جمهوری اسلامی ایران را نخستین حاکمیت ولایت فقیه بر جامعه شیعه بعد از حکومت حضرت علی (ع) برشمرد و گفت: حفظ و حراست از آرمان های انقلاب اسلامی در سایه ولایت فقیه وظیفه آحاد مردم و به ویژه نهادهای فرهنگ ساز جامعه است که در این بین برگزاری پرشور انتخابات می تواند یکی از مهمترین مصادیق صیانت از نظام و پشتیبانی از ولایت فقیه باشد.

شکری با بیان اینکه مردم ما به خوبی نشان دادند که در پشتیبانی از ولایت هیچگاه خسته نمی شوند، ابراز داشت: ملت شریف ایران اسلامی در خلال مبارزات انقلابی، جنگ تحمیلی، ترور شخصیت های معنوی و روحانی در اوایل دهه۶۰، هزاران شهید دفاع مقدس، اهداء یک میلیون جانباز جنگ تحمیلی، راهپیمایی های متعدد مانند قدس و ۲۲بهمن، انتخابات گوناگون، محرم و صفر و ... همواره نشان داده اند که در برابر ظلم پا پس نمی کشند و همواره پشتیبان ولایت فقیه و انقلابشان هستند.

وی افزود: ایران اسلامی سربلندتر از همیشه در حالی به سی و هفتمین سالگرد پیروزی خود وارد شد که حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن و انتخابات هفتم اسفندماه یکبار دیگر به صحنه ای از عشق، شور، حضور و حماسه بدل شد تا پیام مردم سرافراز ایران اسلامی به جهانیان، پشتیبانی از آرمان های انقلاب اسلامی باشد.

هفتم اسفندماه صحنه ای از حضور، شور، عظمت و شوه ملت بزگروار ایران اسلامی و مردم شهید پرور استان سمنان بود که امید دوست داران نظام را افزایش داد و دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی را نامید ساخت در این بین اما نقش نهادهای فرهنگ ساز جامعه در جلب مشارکت مردمی بی بدیل و مثال زدنی بود.