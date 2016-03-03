فرهنگ اجتماعی شدن مبارزه بامواد مخدر در اردوهای جهادی نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری صبح پنج شنبه در ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی طرح هجرت سه شهرستان بیرجند، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اردوهای جهادی حداکثر بهره را ببریم.

وی با بیان اینکه اردوهای جهادی در طول سال‌های گذشته خدمات شایسته‌ای در مناطق محروم استان انجام داده‌اند، افزود: هم اکنون نیز روستاهای بزرگ و پرجمعت زیادی در بخش مرکزی خراسان جنوبی وجود داشته و با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ناصری کمبود آب در روستا‌ها را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم این مناطق دانست و گفت: کمبود آب و دیگر مشکلات روستائیان، باعث مهاجرت آن‌ها به شهر‌ها می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید با انتقال آب شرب به روستا‌ها، مانع خروج روستانشینان شویم، اظهار کرد: مسئولان مربوطه در امر آبرسانی به مناطق دور دست تلاش کنند.

فرماندار بیرجند با اشاره به اهمیت فعالیت‌های اردوهای جهادی در مناطق محروم استان، بیان کرد: این گروه‌ها باید علاوه بر اجرای پروژه‌های عمرانی به مباحثی مانند آموزش، درمان و ترویج فرهنگ نیز بپردازند.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با بسیج سازندگی شد و افزود: دستگا‌ها با فراهم کردن نیازهای گروه‌های جهادی به ارتقاء کیفیت خدمات انجام شده در روستا‌ها کمک کنند.

ناصری ادامه داد: همچنین روحانیون مستقر در این اردو‌ها به آگاهی سازی مردم نسبت به آسیب‌های اجتماعی بپردازند.

وی با اشاره به انتخابات هفتم اسفندماه، بیان کرد: مردم شریف استان باری دیگر با حضور در این صحنه، عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهان کشیدند.

مسئولان استانی به سرکشی از اردوهای جهادی بپردازند

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی نیز در این جلسه خواستار سرکشی مسئولان استانی از اردوهای جهادی و رصد فعالیت آن‌ها شد و افزود: حضور مسئولان در گروه‌ها نقش بسزایی در کیفیت خدمات و انگیزه جهادگران دارد.

محمد زهرایی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده در ایام نوروز، بیان کرد: در این ایام هشت گروه از استان تهران برای تبادل فرهنگی و آشنایی با مشکلات مردم به خراسان جنوبی سفر می‌کنند.

وی با بیان اینکه سفر این گروه‌ها به استان تاثیر زیادی در انتقال مشکلات جامعه به مسئولان کشوری دارد، گفت: این گروه‌ها شامل افراد نخبه‌ای بوده که ارتباط زیادی با مسئولان کشوری دارند.

زهرایی با اشاره به اقدامات انجام شده سازمان بسیج سازندگی استان طی سال جاری، اظهار کرد: تاکنون ۹۲۵ کارگاه کمک اشتغال روستایی، ۴۲۳ کارگاه اقتصاد مقاومتی و ۲۳۴ کارگاه حوزه صنایع تبدیلی در استان ایجاد شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی ادامه داد: امید است در سال آینده نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، خدمات شایسته‌ای در مناطق مخلتف به خصوص روستاهای محروم و دور دست انجام شود.