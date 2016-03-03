بهسازی مسیرهای پرتردد استان البرز در دستور کار قرار گرفت

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهرگفت: با هدف فراهم کردن بستر مناسب و بی خطر برای مسافرات هموطنان در محورهای مواصلاتی البرز بهسازی برخی محورها در دستور کار قرار گرفته است.

عباس صفری به برخی اقدامات صورت گرفته پرداخت و افزود: به دلیل برخی مشکلات روشنایی در تونل شماره پنج محور کرج به چالوس عملیات اجرایی رفع این مشکل آغاز شده است.

وی تصریح کرد: تردد در تونل شماره ۵ این محور و با توجه به اجرای این عملیات در بخش آسارای استان البرز حرکت در این تونل نوبتی شده است.

وی در خصوص عملیات اجرایی آزاد راه کرج- قزوین هم گفت: رفع خاموشی سیستم روشنایی این آزادراه در محدوده شمال کمال شهر انجام شده و رانندگان هنگام رانندگی در شب از نور کامل این مسیر بهره می برند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی البرز به اجرای یک طرح خط کشی در آزاد راه تهران - کرج در حوزه استحفاظی استان البرز اشاره کرد وگفت: این طرح از ابتدای حوزه استحفاظی استان البرز در محدوده گرمدره تا پل کلاک کرج اجرایی شده است.

عباس صفری افزود: اجرای این طرح بدون اختلال در تردد وسایل نقلیه در این مسیر اجرایی شده است و خودروها به صورت عادی از این مسیر در حال رفت و آمد هستند.

وی در پایان گفت: البرز مسیر عبوری ۱۳ استان کشور است و هر ساله در ایام عید نوروز رکورد تردد مسافر را به نام خود ثبت می کند.