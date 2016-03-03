به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تیمور حسینی در حاشه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری پلیس راهور و بیمارستان مسیح دانشوری گفت :آمار تصادفات حکایت از این دارد که در سال ۱۶ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند که از این تعداد افراد زیادی دچار مرگ مغزی می‌شوند که من موارد زیادی را طی ۳۰ سال خدمت خود در راهنمایی و رانندگی به چشم دید‌ه‌ام.

وی گفت: متأسفانه یکی از معضلات موجود در جامعه این است که رفتارهای غلط به رفتارهای بدیهی تبدیل شده است.

سردار حسینی افزود: چون متغیرهای زیادی باعث وقوع تصادفات می‌شود این عدد هرگز به صورت مطلق به صفر نمی‌رسد در هر صورت امیدواریم در کنار همه اهدافی که داریم بتوانیم فرهنگ اهدای عضو را در جامعه ترویج دهیم.