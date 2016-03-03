هلاکت یک سرکرده بارز داعش در الانبار/آزادی روستای «ام الارانب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، ستاد جنگ رسانه نیروهای عراقی صبح پنج شنبه از هلاکت یک سرکرده بارز گروه تروریستی داعش در حمله هوایی در استان الانبار خبر داد.

بنا بر بیانیه این ستاد در حمله نیروی هوایی عراق به یک مقر داعش در ناحیه «الکرمه» در منطقه «صبیحات»، سرکرده نظامی داعش در این منطقه با نام «احمد عیسی الخلیفاوی» به هلاکت رسید. استان الانبار عراق به منظور آزادی مناطق تحت سیطره گروه تروریستی داعش شاهد عملیات نظامی گسترده است.

در همین حال نیروهای عراقی پرچم عراق را در سواحل دریاچه «الثرثار» به اهتزاز درآورده و با آزادی روستای «ام الارانب» در نزدیکی سامراء راه تدارکات رسانی به داعش را قطع کردند. ستاد جنگ رسانه نیروهای عراقی در عین حال اعلام کرد که نیروهای عراقی به منطقه «ام العصافیر» در غرب سامراء رسیده اند.

از سوی دیگر نیروهای مبارزه با تروریسم عراق از انهدام ۴۰ خودروی گروه داعش که از الانبار به سمت صلاح الدین در حرکت بودند، خبر دادند. «معن السعدی» فرمانده عملیات ویژه سوم نیروهای مبارزه با تروریسم اعلام کرد: پس از هماهنگی اطلاعاتی بین نیروهای مبارزه با تروریسم الانبار و صلاح الدین یک کاروان داعش متشکل از ۴۰ خودرو که از منطقه الثرثار در شمال الرمادی به سمت صلاح الدین در حرکت بود رصد شده و تمام این کاروان در حمله هوایی منهدم و عناصر تروریستی حاضر در آن کشته شدند.

لازم به ذکر است که یکی از مسئولان ارشد نیروهای مردمی عراق روز چهارشنبه از آزادسازی جزیره صلاح الدین از لوث داعش در عملیات منحصر به فرد خبر داد.