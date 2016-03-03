حضور علی ضیا در کنار سرخپوشان/هدیه طارمی و کفشگری به یک کودک

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۱ صبح در حالی در ورزشگاه درفشی فر آغاز شد که سرخپوشان در جریان این تمرین به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداختند. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

*این تمرین از ساعت ۱۱ صبح در مجموعه درفشی فر آغاز شد و بازیکنان با گرم کردن زیر نظر مارکو تمرینشان را به صورت رسمی آغاز کردند.

*کمال کامیابی نیا که تنها مصدوم پرسپولیس محسوب می شود امروز در محل تمرین غایب بود. کامیابی نیا پیگیر کارهای درمانی‌اش است. رضا خالقی فر دیگر غایب تمرین امروز سرخپوشان بود.

*یک هوادار خردسال معلول امروز در درفشی فر حضور پیدا کرد و در کنار سفره هفت سینی که کنار زمین چیده شده بود با بازیکنان عکس یادگاری گرفت، این در حالی بود که مهرداد کفشگری و مهدی طارمی پیراهنشان را به این کودک اهدا کردند.

*علی ضیاء مجری پرسپولیسی صدا و سیما هم امروز در تمرین حضور پیدا کرد و با سرخپوشان عکس یادگاری گرفت.

*بیش از ۵۰ هوادار در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کردند. این هواداران که بنر بزرگی که منقش به عکس هادی نوروزی بود که روی سکو همراه خود داشتند.

*اکثر زمان این تمرین به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی اختصاص یافت. حفظ توپ، پاسکاری های کوتاه و بلند از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای تیم در نظر گرفته بود.

*سرخپوشان در بخشی از این تمرین به مرور کارهای تدافعی و تهاجمی مشغول شدند و برانکو ایوانکوویچ توپی را به روی دروازه می فرستاد و به مدافعان تیم نحوه صحیح پوشش و به مهاجمان هم نحوه صحیح جای گیری را یادآور شد.

*برانکو ایوانکوویچ همچنین در این تمرین تاکید ویژه ای روی ضربات ایستگاهی داشت و سرخپوشان از نقاط مختلف به زدن ضربات ایستگاهی مشغول شدند.

*۴ دروازه بان پرسپولیس ابتدا تمریناتشان را همراه سایر اعضای تیم انجام دادند اما بعد از چند دقیقه مرتضی قدیمی پور و علی محسن زاده تمرینات اختصاصی و ویژه ای را زیر نظر ایگورا پانادیچ انجام دادند.

*میلاد کمندانی امروز روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی توپ را وارد دروازه کرد مسئله ای که موجب شد او توسط کادر فنی و هواداران حاضر در ورزشگاه تشویق شود.