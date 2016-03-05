محمدحسن ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه امروزه، استفاده از کارت‌پستال به طور چشمگیری نزد جامعه ایرانی به ویژه نسل جدید کاهش یافته است، اظهار داشت: با وجود اینکه جذابیت کارت پستال و خاطره آن در حافظه تاریخی تک تک ایرانیان وجود دارد ولی به علت مشغله‌های زندگی کنونی و تعدد ارتباطات، بازار این آثار جذاب هنری از رونق افتاده است.

وی افزود: در واقع یکی از علل مهجور ماندن این قاصدان کاغذی که جاذبه های طبیعی، افتخارات ملی، فرهنگ و سنن بومی و وقایع تاریخی را به نمایش می گذارد، ورود فناوری های نوین ارتباطی است که موجب کاهش و فراموشی فرهنگ مکاتبه و نامه‌نگاری و ارسال کارت پستال شده است.

مدیرکل روابط عمومی پست با اشاره به ماموریت پیام رسانی پست و نقش موثر آن در گسترش ارتباطات، عنوان کرد: شرکت پست با بکارگیری خلاقیت، خدمتی نوین را برای حفظ و احیای سنت ارسال کارت پستال و ترغیب مردم به استفاده از این آثار مصور جذاب در مراودات خود طراحی و راه اندازی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: کارت پستال شرکت پست با تلفیق شیوه های سنتی و الکترونیکی، طوری طراحی شده که هم پاسخگوی نیازهای جامعه امروز که فناوری بخش مهمی از زندگی آنها شده است، باشد و هم از بعد عاطفی و احساسی، تاثیر بیشتری بر گیرنده کارت پستال بگذارد.

ترابی درخصوص چگونگی بهره مندی از این سرویس نوین و فرایندهای آن گفت: همه افراد، سازمان‌ها و شرکت‌ها از اقصی نقاط دنیا می توانند با مراجعه به سامانه www.ecard.post.ir به مناسبت نوروز و دیگر مناسبت ها و ایام خاص، از میان صدها عنوان کارت پستال های متنوع در این سامانه، کارت دلخواه خود را انتخاب، پیام موردنظر را درج و نشانی گیرنده را ثبت کنند. پس از آن سفارش های ثبت شده از سوی واحدهای پستی بررسی و کارت پستال الکترونیکی انتخاب شده به صورت کاغذی براساس سفارش کاربر آماده سازی می شود. در نهایت شرکت پست با برخورداری از گسترده ترین شبکه توزیع کشور آن را به دست گیرنده می‌رساند.

وی اظهار داشت: این سرویس دارای امکانات دیگری نظیر بارگذاری تصاویر شخصی برای چاپ به عنوان تصویر کارت، درخواست توزیع در زمان دلخواه، ارسال انبوه، پرداخت هزینه به صورت برخط، ارسال به صورت ثبتی و امکان رهگیری تا رسیدن به مقصد از طریق پرتال شرکت پست و ارسال به سراسر کشور است.

ترابی تاکید کرد: سرویس ثبت سفارش آنلاین کارت پستال، نسبت به دیگر شیوه های مشابه بسیار مقرون به صرفه و کم هزینه است چراکه هزینه سرویس ثبت سفارش آنلاین در مقایسه با هزینه رجوع به بازار، خرید کارت پستال و همچنین ارسال به گیرنده بسیار کم تر خواهد بود.

مدیرکل روابط عمومی شرکت پست با اشاره به کارکردهای جانبی این سرویس گفت: علاوه بر ارسال کارت پستال، انجام تبلیغات مستقیم و همچنین ارسال دعوت‌نامه‌های همایش‌ها، سمینارها، نمایشگاه‌ها، مراسم و برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی شخصی با هزینه ای پایین از طریق این سامانه امکان پذیر است.

وی ارائه این سرویس را مشابه سرویس برخی کشورهای توسعه یافته نظیر اسپانیا، اتریش، آمریکا، پرتغال، دانمارک، سوییس و کانادا دانست.