علی توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عمده فعالیتهایی که در رابطه با تیم ملی بسکتبال و آمادهسازی این تیم برای حضور در مرحله نهایی مسابقات گزینشی المپیک انجام شده است، گفت: «درک باورمن» از زمان ورود به ایران، مسابقات باشگاهی و مقاطع لیگ برتر، لیگ دسته یک و لیگ جوانان را زیر نظر داشت که حاصل آن گزینش ۲۴ بازیکن و دعوت از آنها برای حضور در یک مرحله اردوی آمادهسازی بود.
وی ادامه داد: این بازیکنان طی اردوی کوتاهمدت زیر نظر مستقیم باورمن تمریناتشان را پیگیری کردند. اعتقاد باورمن بر این است که این بازیکنان شاخصههایی دارند که به واسطه آن امید میرود در آینده بتوانند در ترکیب تیم ملی جا داشته باشند.
دبیر فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه ارزیابی باورمن از رقابتهای باشگاهی و عملکرد بازیکنان شاغل در این مسابقات همچنان ادامه خواهد داشت، یادآور شد: در همین راستا باورمن دیدار دو تیم شهرداری اراک و دانشگاه آزاد در دومین روز مرحله پلیآف لیگ برتر را با حضور در اراک از نزدیک تماشا کرد.
توفیق با اشاره به اینکه استارت رسمی تیم ملی بسکتبال برای آمادهسازی حضور در مسابقات انتخابی المپیک از اردیبهشت ماه آینده زده میشود، گفت: ۱۸ اردیبهشت زمان آغاز اردوی آمادهسازی تیم ملی است. هنوز در مورد تعداد بازیکنان دعوت شده به اردوی اول تصمیمی گرفته نشده است، اما طبق صحبتهای انجام شده بین ۱۶ تا ۱۸ بازیکن در فهرست اردونشینان قرار خواهند گرفت.
این مربی با بیان اینکه پس از ۳-۲ هفته پیگیری تمرینات تیم ملی در تهران، اعزامهای برونمرزی آغاز میشود، گفت: در اولین گام تیم ملی بسکتبال به چین سفر میکند تا بر اساس دعوتنامه ارسالی و موافقت اعلام شده در تورنمنت اطلس اسپورت شرکت داشته باشیم. این رقابتها ۲۳ تا ۳۱ خردادماه برگزار میشود و با توجه به تعداد تیمهای شرکتکننده میتواند آزمون خوبی برای ملیپوشان باشد.
توفیق، لتونی را دومین مقصد اردونشینان تیم ملی بسکتبال برای برگزاری اردو و دیدار تدارکاتی معرفی کرد و اظهار داشت: طبق برنامه در لتونی برگزارکننده دو دیدار مقابل تیمهای میزبان و نیوزیلند خواهیم بود. طبق پیشبینی انجام شده این دیدارها ۲۶ و ۲۸ جون برگزار میشود، اما احتمال جابهجایی یکی دو روزه بعید نیست.
وی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم تا شرایطی مهیا شود که بازیکنان بتوانند به طور مستقیم از چین به لتونی سفر کرده و دیدارهای خود را در این کشور برگزار کنند و همچنین در صورت امکان بتوانیم از همان لتونی به محل برگزاری مسابقات المپیک در تورین ایتالیا سفر کنیم.
علی توفیق با یادآوری اینکه مسابقات انتخابی المپیک ۱۴ تا ۱۹ تیرماه در ایتالیا برگزار میشود، گفت: این عمده برنامهای است که تا به امروز برای تیم ملی تصویب و نهایی شده است. البته باید بگویم در مورد تعداد بازیکنان اعزامی به اردوهای چین و لتونی در زمان اعزام و بنا به نظر کادر فنی تصمیمگیری خواهد شد.
دبیر فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: علاوه بر این برنامهها، در تلاش هستیم یکی دو اردوی برونمرزی دیگر را هم برای تیم ملی مهیا کنیم. در این رابطه رایزنیهایی را انجام دادیم اما هنوز به نتیجه نرسیدهایم.
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