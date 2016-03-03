۱.۴ میلیون ایرانی کارت اهدای عضو دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اکبر ولایتی با بیان اینکه پیوند اعضا موضوع تازه‌ای است و اگر در مرکز پزشکی قرار باشد کار پیوند اعضا صورت گیرد باید این مرکز در حد ایده‌آل باشد، گفت: در بیمارستان ما از سال‌ها پیش یعنی از اوایل دهه ۸۰ کار پیوند اعضا با پیوند ریه شروع شده و به پیوند قلب رسید.

وی، پیوند ریه را سخت‌ترین نوع پیوند دانست و گفت: دلیل این امر آن است که فردی که دچار مرگ مغزی می‌شود ریه‌اش زودتر از سایر اعضای بدنش از بین می‌رود ضمن اینکه پیوند ریه کار هرکسی نیست.

رئیس بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۱۰۰ پیوند ریه انجام داده‌ایم، گفت: ما در این زمینه رکورد خوبی داریم و هیچ یک از کشورهای منطقه چنین رکوردی را ندارند.

وی افزود: همچنین تاکنون ۲۰۰ پیوند قلب انجام شده، ترویج فرهنگ اهدای عضو در ابتدا کار سختی بود اما در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کارت اهدای اعضا را دریافت کرده و رضایت خود را اعلام کردند که در صورتی که مرگ مغزی شدند اعضای بدنشان اهدا شود.