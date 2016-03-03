۴ تیم نهایی والیبال زیر گروه کشور مشخص شدند

محمد رضا کیایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایان روز چهارم رقابتهای والیبال زیر گروه کشور در قزوین، تیم های مناطق نفت خیز، سپهر الکتریک قزوین، سیاوش سام فردیس کرج و شهرداری مهاباد با برتری برابر حریفان شانس خود را برای صعود به دسته یک بیشتر کردند.

وی خاطر نشان کرد: در روز پنجم و بازی های مرحله حذفی عصر امروز دو دیدار برگزار و تیم شهرداری مهاباد با تیم مناطق نفت خیز مصاف می کند و سپهر الکتریک قزوین برابر سیاوش سام فردیس کرج به میدان می رود.

رئیس هیئت والبیال استان قزوین گفت: سه تیم برتر به رقابت های دسته اول والیبال کشور صعود می کنند.

این رقابت ها تا جمعه در سالن شهید بابایی قزوین ادامه دارد.

نماینده استان به لیگ برتر والیبال نشسته کشور راه یافت

در پایان مرحله نهایی رقابت های دسته اول والیبال نشسته کشور، تیم هیئت قزوین بعد از هیئت خراسان رضوی به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

تیم منتخب استان با کسب ۷ امتیاز و مقام دوم این رقابت ها جواز شرکت در رقابت های لیگ برتر را از آن خود کرد.

مرحله نیمه نهایی این رقابتها بهمن در گروه ۲ با شرکت ۶ تیم به میزبانی قزوین برگزار شد.

این رقابت ها با شرکت ۴ تیم به مدت ۳ روز در شهر مشهد برگزار شد.

تیم فوتبال امید های کاسپین فردا به مصاف شهرداری نوشهر می رود

در ادامه رقابت های دسته اول امید های کشور و در هفته ما قبل پایانی تیم امید های کاسپین فردا در خانه به مصاف تیم شهرداری نوشهر می رود.

این بازی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می شود.

تیم امید های کاسپین با هفت امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار داردو در فصل آینده در رقابت های دسته دو توپ می زند.

هیئت کوهنوردی استان عنوان برتر کشور را از آن خود کرد

براساس ارزیابی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای آزاد در سال ۹۳ و ۹۴ هیئت قزوین در بین ۳۱ استان کشور عنوان نخست را از آن خود کرد.

قهرمانی ورزشکاران استان در رقابت های فراملی، برگزاری دوره های آموزشی، میزبانی رقابت های قهرمانی کشور و توسعه فعالیت های این هیئت در سطح استان از جمله عوامل انتخاب هیئت کوهنوردی استان به عنوان برتر کشور است.